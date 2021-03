Klinik Mallersdorf: Teamgeist in der Krise

Die ersten Monate der Corona-Pandemie brachen wie eine Welle über die 400-Mitarbeiter der Klinik Mallersdorf und der Schwestereinrichtung in Boden herein. Während in Boden eine Voll-Covid-Klinik eingerichtet wurde, sollte in Mallersdorf der normale Betrieb weitestgehend und ununterbrochen weiterlaufen.

Für die Pflege der Covid-Patienten brauchte es allerdings besonders geschultes Personal, so dass auf die Schnelle "umgeschult" werden musste. Für ältere Pflegekräfte, die oft Angst vor einer Ansteckung hatten, mussten Lösungen gefunden werden.

Sowohl für junge Pflegekräfte als auch für die Erfahrenen lief so im vergangenen Jahr ein Wettrennen gegen die Zeit – aber auch gegen die eigene Angst.

Es geht nur ums Durchstehen

Carmen Utz leitet seit dem Ausbruch der Pandemie die neu eingerichtete Covid-Station in Mallersdorf. Sie ist leidenschaftlich gern Krankenschwester, aber erlebte seit dem vergangenen März ein Wechselbad der Gefühle. Für zwei Monate blendete sie ihr Leben außerhalb der Klinik fast vollständig aus. Sie kümmerte sich nicht nur um die Patienten mit teils schweren Verläufen, sondern war auch für ihre Kollegen da. Täglich wurden neue Schichtpläne geschrieben: Ältere Kollegen sollten mit anderen tauschen können und Covid-bedingte Ausfälle im Personal mussten schnell ersetzt werden.

Auch Carmen Utz kommt mehrfach an ihre Grenzen , wie die meisten ihrer Kollegen und Kolleginnen. In der ersten und zweiten Corona-Welle 2020 geht es quasi nur ums Durchstehen. Die anfänglichen Berührungsängste mit der Krankheit und den Abläufen dürfen nicht in den Vordergrund treten. Die Angst, dass man das Virus von der Klinik mit nach Hause bringen könnte, darf sich nicht negativ auf die Arbeit auswirken.

Schwester Johanna ist für alle da

Der Zusammenhalt in der Belegschaft scheint der einzige Weg zu sein, die Corona-Hochzeiten unbeschadet zu überstehen. Jede entlastende Hand zählt. Dazu gehört in der Klinik auch Schwester Johanna, die Ordensschwester aus dem Kloster Mallersdorf. Die Krankenhausseelsorgerin ist ein wichtiges Verbindungsglied zwischen den Pflegekräften, den Ärzten und den Angehörigen der Covid-Patienten.

Als ausgebildete Krankenschwester mit 30 Jahren Erfahrung kann sie Auskunft über den Gesundheitszustand der Patienten geben, kann sich inhaltlich einbringen und den Mitmenschen mit ihrer fröhlichen Art ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.

"Schwester Johanna ist ein Teil unseres Teams, weil sie immer, wenn wir Unterstützung brauchen, Zeit für Gespräche hat, die leider in der Pflege oft zu kurz kommen. Sie ist jederzeit bereit und alleine bei der Frage 'Wie geht es euch?' weiß man, es kommt von Herzen. Das ist wirklich authentisch." Carmen Utz, Stationsleitung Covid-Station

"Es ist ein Zwiespalt, den ich aushalten muss"

Doch auch Schwester Johanna macht die langanhaltende Pandemie zu schaffen. Wegen der Auflagen der Klinik und den Sicherheitsvorkehrungen, die sie im Hinblick auf Mitschwestern streng beachten muss, darf die Seelsorgerin die Covid-Patienten nicht besuchen, ihnen keine Kranken-Kommunion bringen. Doch genau diese Menschen bräuchten jetzt ihre Hilfe. Ein Zwiespalt für die Ordensschwester: "Es ist sehr schwierig für mich als Seelsorgerin nicht so mitmenschlich sein zu können, wie ich es gerne hätte."

Auch wenn Schwester Johanna nie infiziert war, was immer wieder in negativen Tests belegt wurde, veränderte sich ihr Leben im Kloster, erzählt sie: "Wenn ich irgendwo saß, zum Beispiel in der Kapelle, und jemand kommt an mir vorbei und macht einen zusätzlichen Bogen um mich, dann habe ich das Gefühl gehabt, als wäre ich aussätzig."

Digitaler Austausch für den Zusammenhalt

Die persönlichen Kontakte waren in den vergangenen Monaten sehr eingeschränkt. Ein Austausch unter den Kollegen konnte nur eingeschränkt während der Schichten stattfinden.

Die 30-jährige Stefanie Hermann, Krankenschwester von der Intensivstation der Schwesterklinik in Bogen, kam auf die Idee, das Personal digital miteinander zu verknüpfen. Keine Neuerung, doch die dort geposteten Inhalte sollten motivieren. Auf dem Instagram-Kanal "Klinik Bogen" entstand als Erstes ein emotionaler Film: "Wir halten zusammen". Nachrichten, Videos und viele Kurzmitteilungen werden bis heute auf diesem Weg ausgetauscht und geben einen kleinen Motivationsschub für die nächste Schicht. Die Beziehungen im Team sind stärker geworden, die Situation hat zusammengeschweißt.

"So wichtig, wie das Team in dieser Zeit war, habe ich es noch nie empfunden. Und es ist schön, wenn man auf ein Team schauen kann, das einem Kraft gibt und sagt: Komm wir schaffen das." Carmen Utz

"Jeder gibt alles, mehr als 100 Prozent, keiner versteckt sich. Und so hat man sich von Tag zu Tag gehangelt und hat das tatsächlich miteinander überstanden." Tobias Nerl, Assistenzarzt

