"Klingt wild": Russischer Putin-Fan zweifelt Frauen-Wahlrecht an

Offenbar will Eduard Bojakow (58) provozieren. Das ist ihm fraglos gelungen: "Ein Mann muss so viele Stimmzettel haben, wie er Kinder hat. Und so sollte die ganze Familie einheitlich abstimmen. Ich weiß, wie wild das für Ihren eifernden liberalen Geist klingt, aber für mich erscheint es absolut klar und einfach. Weil Ehemann und Ehefrau ein Körper sind", so der in Russland prominente Theatermann und Ex-Intendant in einem aufsehenerregenden Interview. Was auf den ersten Blick wie Satire oder politischer Wahnsinn aussieht, wird in zahlreichen Moskauer Medien angeregt debattiert. Der vom Kreml ausgerufene "Kampf um traditionelle Werte" habe eine "neue Stufe" erreicht, schreibt das auflagenstarke Blatt "Moskowski Komsomolez".

"Glaube nicht an Demokratie"

Bojakow, ein ausgewiesener Fan von Putin, war bis zum vergangenen Jahr Intendant des auf leichte Unterhaltung spezialisierten Moskauer Künstlertheaters, das den Namen des Schriftstellers Maxim Gorki trägt. Seitdem leitet er in der russischen Hauptstadt das private Neue Theater. Der Film- und Theaterregisseur unterstützte den Angriffskrieg auf die Ukraine von Anfang an und ist ein guter Bekannter des rechtsextremen "Ultrapatrioten" und Autors Sachar Prilepin.

"Ich glaube nicht an Demokratie, das ist sicher", so Bojakow bei seinem skandalösen Auftritt. "Es geht um politische Technologie, stellen Sie sie vom Kopf auf die Füße. Ich glaube an die Vertikale, ich glaube an Hierarchie. Nun, im Allgemeinen werden Sie wahrscheinlich umfallen, nachdem Sie meine Meinung gehört haben: Natürlich muss das Wahlrecht ganz anders sein. Natürlich muss das Wahlrecht ausschließlich dem Familienoberhaupt eingeräumt werden." Auf die Nachfrage der Interviewerin, was seine Ehefrau dazu sage, wiederholte der Regisseur, Mann und Frau seien "ein Körper". Die Vorstellung, dass beide unterschiedliche Parteien wählten, sei für ihn "Unsinn".

Verweis auf Bibelstelle

Die "Moskowski Komsomolez" (MK) verweisen darauf, dass die "Anhänger traditioneller Werte" in ihren extremistischen Ansichten von der russisch-orthodoxen Kirche tatkräftig unterstützt würden. Dort gebe es ähnlich absurde Vorstellungen. So werde der Internationale Frauentag in Frage gestellt. " Eine Frau habe "Ehrfurcht vor ihrem Mann zu haben", heiße es mit Verweis auf eine Bibelstelle aus dem fünften Kapitel des Paulus-Briefs an die Epheser. Eine Moskauer Pfarrei leite daraus ab: "Leider können das viele Frauen nicht verstehen, dass sie nicht glücklich sein können, wenn sie völlig frei sind."

Was vor dem Krieg noch einigermaßen irre angemutet hätte, scheint jetzt diskussionswürdig, ein Zeichen dafür, wie sich unter Putin das Meinungsklima radikalisiert hat: "Generell widersprechen die Aussagen des Regisseurs keineswegs dem Zeitgeist. Sie stimmen vielmehr so sehr damit überein, dass man das Gefühl hat, dass das nicht nur laute Gedanken sind, sondern unsere langfristigen, strategischen Pläne. Aber gerade deshalb können diese Gedanken nicht als zeitgemäß angesehen werden", klagt MK-Kommentor Andrej Kamakin. Sarkastisch schrieb er, dass der Wiedereinführung des Patriarchats vermutlich bald die abermalige Leibeigenschaft folgen werde, der nächste logische Schritt sei dann wohl der "Kannibalismus".

"Zynismus widert mehr an als Heuchelei"

In der "Nesawissimaja Gazeta" heißt es in einem Leitartikel, "Dekadenz" sei wohl die neue nationale Idee. Eine Familie nach Bojakows Sinn könne es eigentlich nur in Dostojewski- oder Tolstoi-Romanen geben: "Das ist eine interaktive Performance, bei der den Zuschauern angeboten wird, 'vollständig in die Welt des feudalen Russlands einzutauchen'."

Zu den stetig radikaleren anti-westlichen Äußerungen meinte das Blatt, es finde in Putins Russland gerade "eine konservative Revolution im Stil der Ära der Söldnertruppe Wagner statt", deren Methoden denen der politischen "Mythologie" des Sowjetstaates "diametral entgegengesetzt" seien: "Das ist nicht UdSSR 2.0, sondern Anti-UdSSR. Der Underground, der die führenden Bühnen der Öffentlichkeit erreicht hat. Statt Heuchelei - eine neue Aufrichtigkeit, die mit ihrem Zynismus viel mehr anwidert als die Heuchelei der KPdSU." Neben Bojakow rauschten auch andere Gestalten der "neuen russischen Dekadenz wie Meteore durch die Nachrichtenagenda, um dann zu verglühen", bis zum nächsten "Einschlag".

"Totale Archaisierung Russlands"

Andere Medien stellten die "totale Archaisierung des russischen Lebens" fest. Historiker und Politikwissenschaftler Alexej Makarkin hält diese geistige Verwahrlosung für durchaus gefährlich: "Die Mehrheit der russischen Bevölkerung lebt psychologisch weiterhin in der Industriegesellschaft, im Zeitalter der Moderne, wo öffentlich gesprochene Worte äußerst ernst genommen werden. Und solche Äußerungen wirken sich sehr negativ auf das öffentliche Klima aus – dadurch breitet sich die Verrohung immer weiter aus."

Tatsächlich überschreiten die "Ultra-Patrioten" in ihrem Hass auf die von der Aufklärung geprägten westlichen Werte längst alle intellektuellen Grenzen. Ihr Ideal ist ein Gottesstaat nach byzantinischem Vorbild, mit imperialem Anspruch und fundamentalistisch-christlicher Ausrichtung. Der Rechtsextreme Igor Strelkow gründete angesichts ausbleibender militärischer Erfolge gerade inoffiziell einen "Club der zornigen Patrioten" und stellte "wütende Fragen", auch an Putin persönlich. Er drängt auf einen "totalen Kriegseinsatz", mit allen gesellschaftlichen Folgen.

"Entrechtete, steuerzahlende Bevölkerung"

Politologe Andrej Nikulin hält Russland für ein nahezu "feudales Land", das an mittelalterliche Lehnsherrschaften erinnere. Das erkläre so reaktionäre Vorstellungen wie die von Bojakow: "Es stellt sich heraus, dass es einerseits notwendig ist, die den Vasallen versprochenen Wohltaten ständig zu erneuern und zu erhöhen, andererseits, die ihnen überlegene Position und Abgrenzung aufrechtzuerhalten und sich ständig weiter zu bereichern. Das ist der ewige Kreislauf, der die eigentliche Grundlage des Systems ist. Der Treibstoff für dieses System und dessen Aktivitäten ist, wie vor siebenhundert Jahren, die entrechtete, steuerzahlende Bevölkerung."

Russlands Probleme: "Dummköpfe und Straßen"

Immerhin: Der stellvertretende Vorsitzende der russischen Wahlkommission schlug nicht ganz ernst gemeint vor, Bojakow in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. In russischen Netz-Kommentaren war von "Altersdemenz" die Rede, mit dem Frühling komme die "Verschlimmerung". Ein Blogger schrieb: "Er scheint ein erwachsener Bürger zu sein, aber er redet irgendeinen Unsinn!" Ein weiterer meinte, Russland habe zwei Probleme - seine Dummköpfe und seine Straßen. Es wurde auch vorgeschlagen, Bojakow in ein "Dampfbad" zu stecken, um den "ganzen Blödsinn von ihm abzuwaschen".