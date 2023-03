"Klimts Kuss" als immersive Ausstellung in München

Projektion ist das Stichwort für diese Ausstellung im Münchner Utopia, in der ehemaligen Reithalle. Das Herzstück ist ein weitläufiger, rechteckiger Raum, dessen Boden und Wände mit Videoprojektionen bespielt werden.

In schneller Schnittfolge wechseln historische Fotos, gestellte Atelierszenen mit einem Gustav-Klimt-Double und vor allem die Bildwelten des populären Jugendstil-Künstlers – wobei die Gemälde oft kollagiert werden, sodass deren Motiveine inanderfließen, untermalt von einem satt-cineastischen Soundtrack. Eine Animation sonst statischer Werke, die auch das Publikum animieren will – zur Auseinandersetzung mit Kunst nämlich.

Anregung zur Auseinandersetzung mit Kunst

Mit der Projektion von "Der Kuss", Klimts wohl berühmtestem Werk, wollten sie nicht das eigentliche Kunstwerk ersetzen, beteuert Nick Hellenbroich einer der Produzenten der Austellung. "Ganz im Gegenteil", sagt Hellenbroich. "Wir wollen darauf eigentlich Lust machen und sagen: 'Hört mal zu! Es gibt Klimt, er hat ganz tolle Kunst gemacht. Wir machen darauf Freude und Lust daran, das Original dann vielleicht auch mal Museum zu erleben.'"

Immersion, also das Eintauchen in den Klimt-Kosmos, bedeutet hier zunächst mal, dass umgekehrt die Kunst in die Ausstellungs-Besucher hineinfährt – in Form bombastischer Klangwelten zum Beispiel. Musik, so laut und pulsierend, dass sie körperlich erfahrbar wird. Dazu wirbelt auf den Wänden das Laub, das sich von den Bäumen in Klimts Landschaftsbildern löst. Es flitzen computer-animierte Plattgoldblättchen über den Boden, dass einem ganz schwummrig werden kann. Kein Problem, findet einer der Besucher. Im Gegenteil: "Es ist viel beeindruckender, weil es viel größer ist. Und weil es sich auch noch bewegt, also mit Animationen, hat es nochmal einen anderen Charme für mich."

Vollbad der Sinneseindrücke

Trotzdem gut, dass das Publikum – eine bunte Altersmischung, die von Schülergrüppchen bis zu Rentnerpaaren reicht – auf Sitzsäcken oder -würfeln Platz nehmen kann, um nicht vor lauter Schwindel aus dem Gleichgewicht zu geraten. "Klimts Kuss" in München bietet ein Vollbad der Sinneseindrücke, bei dem einzelne Reize plötzlich auftauchen, um sogleich wie zerplatzende Seifenblasen in der Badewanne wieder zu verschwinden.

Aber – darauf legt Nick Hellenbroich vom Macher-Team wert – angereichert ist das Spektakel mit kunstgeschichtlichen Informationen. "Naja, früher hat man ein Taschenbuch von rororo mit dem Monografien eines Künstlers zur Hand genommen, um schnell irgendwie einen Einstieg zu finden. Mit unserem immersiven Ausstellungserlebnis sind wir da, vielleicht bei der rororo-Monographie 2.0."