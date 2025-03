Klimawandel in Öl? Verschwundene Landschaften im Lenbachhaus

Da steht sie, eine Frau in der Landschaft, gemalt vom Münchner Jugendstil-Architekten Richard Riemerschmid (1886–1957). Sie steht etwas oberhalb einer sommerlichen Wiesen- und Sumpflandschaft. Vor ihr hohes Gras, dessen Grün in der Hitze schon etwas an Farbkraft verloren hat. Entschieden, aufrecht stehend, wendet sich die Frau vom Betrachter ab, der freien Landschaft zu. Und sie steht da in einem für das Jahr 1895 recht lässigen Outfit: einem schlichten Reformkleid.

Bei der Bildbetrachtung drängt sich der Klimawandel auf

Natürlich sei diese Kleidung auch politisch gewesen, meint Kuratorin Karin Althaus. "Im Korsett laufen Sie vielleicht zehn Minuten und dann sind Sie erschöpft. Dass man sich die Natur selbst erobert, funktioniert nicht in den traditionellen Frauenkleidern des 19. Jahrhunderts." Das Reformkleid: ein Symptom der Emanzipation also.

Aber das ist nicht alles, was das Bild erzählt. Außerdem ist der Frau eine gewisse Distanz zur Natur anzumerken, ein Abstand-Nehmen, Karin Althaus spricht von einer Melancholie, die auch sie als Kuratorin neuerdings verspüre. "Ich kann diese Gemälde und auch Zeichnungen nicht mehr anschauen, wie ich das früher mal gemacht habe, so kunsthistorisch neutral. Ich gucke die ständig an, und denke an den Klimawandel."

Gentrifizierungskritik an der Schwelle zum 19. Jahrhundert

Eine Ausstellung über den Klimawandel ist es trotzdem nicht geworden. Vielmehr eine Reflexion über die Vergänglichkeit in der Natur und in der Kunst. Und wer genau hinschaut, kann sogar einige spannende Anspielungen bei den Malern entdecken, die eigentlich die Aufgabe hatten, ihrem König Ludwig I. die Pracht der bayerischen Landschaft in Öl zu bannen.

Max Wagenbauer (1775–1829) malt abgemagerte Kühe vor dem Starnberger See, neben einem barfüßigen Bauernmädchen und Fischern mit harten Gesichtszügen, während im Hintergrund eine Münchner Bürgerfamilie ihre neue Sommervilla mit Tempelfassade bezieht. Möglich, dass Wagenbauer hier schon früh Gentrifzierungskritik übte.