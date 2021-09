Klimaneutral bis 2040? Abtei Münsterschwarzach ist es schon

Klimaneutralität ist das große Ziel für die Zukunft, dass sich alle auf die Fahne schreiben. Die Bayerische Staatsregierung hat es für das Jahr 2040 ausgerufen. Auch die Kirchen wollen klimaneutral werden, das Bistum Augsburg beispielsweise schon in zehn Jahren.

Das Kloster Münsterschwarzach ist seit 2008 klimaneutral

Die Schöpfung bewahren - das wollen die Benediktiner in Münsterschwarzach: Bereits seit 2008 sind sie klimaneutral. Pater Maximilian Grund betreut im Kloster die energetischen Anlagen. Dazu gehört auch der Mühlbach, der das Wasserkraftwerk des Klosters antreibt. Es erzeugt immerhin 20 kw und leistet einen kleinen Beitrag zur Klimaneutralität.

"Für uns Mönche ist es wichtig, dass wir unseren Schöpfungsauftrag ernst nehmen. Nicht nur als Mönche, sondern als Christen. Der ist uns allen gegeben. Gott hat uns die Schöpfung anvertraut." Pater Maximilian

Diesen Bach haben seine Mitbrüder schon vor 800 Jahren angelegt. Damals noch um eine Mühle zu betreiben. Ganz so wie der Heilige Benedikt das in seiner Regel sagt: Im Kloster soll alles notwendige vorhanden sein, dazu zählen seit jeher Brunnen, Mühle und ein Garten.

Ein eigener Wald für die Holzheizung

Für die kalten Monate zwischen Oktober und Mai betreibt das Kloster eine Holzheizung, die mit Hackschnitzel gefüttert wird und Kloster, Gymnasium, Gästehaus und die hauseigenen Betriebe beheizt. Um unabhängig zu sein, hat sich das Kloster für die Holzheizung einen eigenen Wald zugelegt.

Zusätzlich sind in Münsterschwarzach die Dächer mit Photovoltaikanlagen bedeckt und wenn die Sonne nicht scheint, springt die Biogasanlage ein. Diese stehen immer wieder in der Kritik: Darf man auf Feldern Mais für die Biogasanlage anbauen, wenn dort auch Getreide oder Gemüse wachsen könnte?

"Könnte ich die Flächen auch anders nutzen? Und wenn ich diese Frage stelle, stellt sich die Frage auch bei allen anderen Flächen die versiegelt sind und nicht der Landwirtschaft dienen. Zum Beispiel Golfplätze, Fußballplätze, da könnte man auch wunderbar Getreide anbauen." Pater Maximilian Grund

Doch: sogar wenn man schon klimaneutral sei, müsse man die Energieträger immer wieder auf den Prüfstand stellen, so die Einstellung der Benediktiner: "Ich finde es wichtig, zu fragen, was ich in meinem Leben persönlich verändern kann, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Und ich glaube, wenn jeder nachdenkt und überlegt, kommt man auf viele Dinge, die man selber machen kann", sagt Pater Maximilian.