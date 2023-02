Klimakleber-Song: Mey und Dorfrocker beenden Rechtsstreit

Der Liedermacher Reinhard Mey und die unterfränkische Volksmusik-Band "Dorfrocker" haben ihren Rechtsstreit über eine Coverversion des Liedes "Über den Wolken" einvernehmlich beigelegt. Das teilten sowohl die Band als auch der Berliner Anwalt von Mey mit.

Mey hatte vergangene Woche angekündigt, rechtlich gegen die "Dorfrocker" aus Kirchaich im Landkreis Haßberge vorzugehen, nachdem diese sein Lied als Schmählied über "Klimakleber" umgedichtet hatten. Als "Klimakleber" bezeichnen manche die Klimaaktivisten etwa der Bewegung "Letzte Generation", die sich aus Protest gegen die aktuelle Klimapolitik an Straßen kleben.

Dorfrocker wollen Parodie-Video löschen

Ein Gespräch zwischen der Band und dem 80-Jährigen konnte diesen Zwist nun offenbar auflösen. Sie hätten mit Mey Kontakt aufgenommen und dargelegt, dass es zu keinem Zeitpunkt ihr Ziel gewesen sei, ihn mit der Parodie in irgendeiner Weise zu kränken, schrieben die Dorfrocker auf ihrer Facebook-Seite. "Vielmehr haben wir Respekt vor dem Lebenswerk von Reinhard Mey." Das kurze Parodie-Video solle deshalb wieder von den Social-Media-Kanälen der Band verschwinden. Der Liedermacher hatte ursprünglich eine Unterlassungserklärung gefordert.

Mey verbietet Umdichtungen komplett

Reinhard Mey verbietet Umdichtungen seiner Songs laut seiner Website grundsätzlich. Im Falle des "Dorfrocker"-Covers kam der konkrete Inhalt jedoch ganz offenbar erschwerend hinzu: Mey bezeichnete die "Klimakleber"-Coverversion der "Dorfrocker" in einem mittlerweile gelöschten Statement auf seiner Website als Hetze und Beleidigung, gegen die er rechtlich vorgehen werde.

Einen etwaigen Schadenersatz in dieser Sache wollte Mey laut seiner Mitteilung von letzter Woche direkt an den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland spenden. Von einem Schadenersatz ist in der Mitteilung von Meys Anwalt zur außergerichtlichen Einigung nichts vermerkt. Eine Nachfrage des BR dazu, blieb am Donnerstagabend zunächst unbeantwortet.