Klimaaktivisten nach Attacke auf Vermeer-Bild festgenommen

Auf einem über Twitter verbreiteten Video sind zwei Männer bei dem Gemälde zu sehen. Einer hatte danach seinen Kopf am Glas vor dem Gemälde festgeklebt, er wird mit einer roten Flüssigkeit übergossen. Der andere Mann hatte seine Hand an die Wand neben dem Bild festgeklebt.

Museen in mehreren Ländern waren zuletzt aufgeschreckt worden durch ähnliche Attacken auf Kunstwerke. Demonstranten wollen mit ihren Aktionen auf den Klimawandel aufmerksam machen und drängen zu entschlossenerem Handeln.

Kritik von Deutschlands Kulturstaatsministerin an Klebe-Attacken

Für Aufsehen in Deutschland hatte erst am Sonntag eine Aktion im Potsdamer Museum Barberini geführt, wo das Gemälde "Getreideschober" (1890) von Claude Monet (1840–1926) mit Kartoffelbrei beschüttet wurde: das Museum bleibt für einige Tage geschlossen. "Wir werden in dieser Zeit überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen können", sagte Museumsgründer und Kunstmäzen Hasso Plattner den "Potsdamer Neuesten Nachrichten". Aber nicht nur in Potsdam macht man sich derzeit Gedanken, wie man die wertvollen Kunstschätze künftig vor derartigen Attacken sichern kann, auch in anderen großen Häusern wird beratschlagt, ob das Sicherheitskonzept noch zeitgemäß ist.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat sich unterdessen zu den Attacken von Klimaaktivsten auf Gemälde berühmter Meister geäußert. Sie hält diese für einen Irrweg. "Kunst für den Klimaschutz zu attackieren – das ist aus meiner Sicht definitiv der ganz falsche Weg", schrieb sie in einem Beitrag für das Münchner Magazin "Focus". Der Schaden sei groß und treffe die Falschen.

Hohe Kosten durch Klebe-Attacken

Im Nachklapp könnten die Klebe-Attacken für die Klima-Aktivisten teuer werden: So etwa im Fall der "Sixtinische Madonna" vom 23. August in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister. Sie hat Schäden in fünfstelliger Höhe verursacht. Die Kosten der Restaurierung am betroffenen Rahmen beliefen sich auf 3.000 bis 5.000 Euro, wie die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) mitteilten. Dazu komme ein Einnahmeverlust von 7.000 Euro durch die nötige Schließung des Museums.

Eine junge Frau und ein junger Mann hatten sich mit je einer Hand am Rahmen des berühmtesten Kunstwerks der Gemäldesammlung festgeklebt. Das mit einer Glasscheibe versehene Bild aus dem 16. Jahrhundert selbst wurde bei der Aktion nicht beschädigt. Restauratoren haben die Klebespuren inzwischen entfernt, sagte SKD-Sprecher Holger Liebs. Dort, wo die Hände lagen, sei die Patinierung des Rahmens beschädigt, die Fehlstellen würden ausgebessert. Die SKD verhängte in ihren 15 Museen Hausverbote gegen die beiden Klimaschützer.

Die SKD haben Strafanzeige gestellt, das Ermittlungsverfahren wegen "gemeinschädlicher Sachbeschädigung" werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft. Der Museumsverbund hat zudem nach eigenen Angaben ein zivilrechtliches Verfahren wegen Schadenersatz angestrengt.

Mit Informationen der dpa und AFP