Klimaaktivisten kleben sich in der Elbphilharmonie am Pult fest

Gerade wollte die Sächsische Staatskapelle im imposanten Konzertsaal der Elbphilharmonie ihre Vorstellung beginnen, als sich am Mittwoch um kurz nach 20 Uhr zwei Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" am Pult des Dirigenten festklebten. Laut der Nachrichtenagentur AFP demonstrierten die Aktivisten mit den Worten "Genau wie es nur ein Geigenkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten, dessen Grenzen wir so sehr missachten, dass klimabedingte Katastrophen häufiger und tödlicher werden". Außerdem wurde der Ruf laut, es werde den Konzertsaal der Elbphilharmonie nicht mehr geben, um Beethoven zu genießen, wenn Hamburg unter Wasser stehe.

Polizei erteilt Platzverweis

Die Aktion wurde als Video wieder auf Twitter verbreitet. Buhrufe waren zu hören. Mit Warnwesten bekleidet forderte die Gruppe, ihre Aktion erneut als Kampf gegen die Klimakrise zu verstehen - und rief damit zum Widerstand gegen die ihrer Meinung nach unentschlossene Klimapolitik der Regierung auf. Die Polizei löste kurz darauf den Kleber und brachte die Personen aus dem Saal. Die Polizei erteilte einen Platzverweis, berichtete am Donnerstag die Nachrichtenagentur epd. Weitere polizeiliche Konsequenzen gebe es nicht, da keine Straftat vorliege, hieß es demnach.