Klimaaktivisten kleben sich an weitere weltberühmte Gemälde

Heute Mittag traf es einen weltberühmten Leonardo da Vinci in der Royal Academy of Arts: Fünf Aktivisten klebten sich an "Das letzte Abendmahl" und sprühten unterhalb des Gemäldes ihre Forderung an die Museumswand: "No New Oil".

"Öko-Krieger" im Museum

Der "Evening Standard" nennt diejenigen, die sich da an Constables Öl-Gemälde "The Hay Wain" (Der Heukarren) von 1821 klebten, "Eco-Warriors". Die Aktivisten der Gruppe "Just Stop Oil" freilich erklären, neben der lebensgefährlichen Sitzblockade bei Autorennen und auf Straßen nun auf die Kunst zielen zu wollen, um auf die Zerstörung der Umwelt aufmerksam zu machen. Die Romantik kommt in all der Klima-Rebellion nicht zu kurz: Das Aktivisten-Paar Hannah Hunt und Eben Lazarus küsste sich gestern demonstrativ unter John Constables in Großbritannien sehr beliebter Idylle.

Anders als bei der Aktion an William Turners Landschafts-Gemälde "Thomson's Aeolian Harp" (Thomsons Äolsharfe) aus dem Jahr 1809 in der Manchester Art Gallery, an das sich am vergangenen Freitag zwei junge Klimaaktivisten geklebt hatten, gingen die beiden Mitstreiter in London nun noch einen Schritt weiter und überdeckten Constables Gemälde mit einer "neu gedachten", zeitgenössischen und deutlich weniger idyllischen Version samt Flugzeugen am Himmel und mit abgestorbenen Bäumen, um dem Betrachter zu bekunden: Die Botschaft des papierenen Triptychons: Die halkyonischen Tage des unbesorgten Energieverbrauchs sind endgültig vorüber, fossile Brennstoffe fügen der Natur irreparablen Schaden zu. Der Aktivist Eben Lazarus rief bei der Aktion, er liebe die Kunst, aber mit Blick auf die immer häufiger auftretenden Dürreperioden sei klar: Wo kein Wasser, da auch keine Kunst. "Das Gemälde ist ein bedeutender Teil unseres kulturellen Erbes, aber es ist nicht wichtiger als die 3,5 Milliarden Männer, Frauen und Kinder, die bereits in Gefahr sind aufgrund der Klimakrise."