Klimaaktivisten bespritzen Monet mit Kartoffelbrei

"Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest. Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst?" So kommentiert die Gruppe "letzte Generation" auf Twitter ihren jüngsten Coup.

Wie groß der Schaden ist, ist derzeit unklar

Tatort war dieses Mal das Museum Barberini in Potsdam. Zwei Aktivisten in Warnwesten kippten erst eine gelbliche Flüssigkeit - nach eigenen Angaben Kartoffelbrei - über ein Gemälde aus der Reihe "Les Meules" (Heuschober) von Claude Monet. Anschließend klebten sie sich unterhalb des Rahmens fest, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen: sofortige und wirksame Maßnahmen zur Begrenzung des Klimawandels.

Nach Aussage der Museumssprecherin Carolin Stanz ist derzeit noch nicht klar, inwieweit durch die Aktion Schäden entstanden sind. In vergleichbaren Fällen wurden Kunstwerke allerdings nur marginal in Mitleidenschaft gezogen. Erst letzte Woche hatten in London Umweltaktivistinnen die berühmten "Sonnenblumen" von Vincent van Gogh mit Tomatensoße beworfen. Dabei wurde allerdings nur der Rahmen leicht beschädigt.

In München kam es bereits zu einer ähnlichen Aktion

Ähnliches geschah Ende August in München als sich Mitglieder von "Letzte Generation" am Rahmen eines Rubens-Gemäldes in der Alten Pinakothek festklebten. "Es ist nicht legitim, einmalige kulturelle Menschheitszeugnisse zu beschädigen, um auf die faktisch gegebenen klimatischen Probleme hinzuweisen", kritisierte damals Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung. Eine Haltung, die in der deutschen und europäischen Museumslandschaft überwiegt.

Doch es gibt auch andere Stimmen: "Meine Sympathie ist mit den Aktivisten", betonte etwa Alexander Klar, Leiter der Hamburger Kunsthalle, gegenüber dem NDR. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe er angewiesen, nicht einzugreifen, wenn es in seinem Haus zu ähnlichen Protesten komme. Um die ausgestellten Kunstwerke mache er sich wenig Sorgen, so Klar. "Diese sehen wir nicht in schlimmer Gefahr, weil das ein sehr zivilisierter Protest ist, der viel Öffentlichkeit bekommt."

