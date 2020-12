Klima als Protagonist: Ein Festival entdeckt "Climate Fiction"

Der dänische Autor und Kulturwissenschaftlers Gregers Andersens ist da konkreter. Er wird beim Festival fünf Erzählmuster der Climate Fiction vorstellen. Das von einer sich rächenden Natur zum Beispiel. Oder das vom Verlust der Wildnis. Für Andersens liegt der Reiz der Climate Fiction dabei nicht in der Auserzählung der Katastrophe, sondern in der Imagination von Alternativen. Climate Fiction hat für ihn aktivistische Tendenzen, sie ist Labor für neue gesellschaftliche und individuelle Praktiken: "Gerade weil wir nicht wissen, wie die menschengemachte globale Erwärmung sich auf Individuen und Orte auswirken wird, erweist sich Climate Fiction an diesem entscheidenden Punkt in der Menschheitsgeschichte als ein interessantes Medium der Reflexion. Es ist diese Ungewissheit, die Climate Fiction zu einer derart wichtigen Quelle der Interpretation macht: Nicht nur in Bezug auf die vorherrschenden Ansichten, die das wissenschaftliche Paradigma von der anthropogenen globalen Erwärmung im westlichen Denken hervorbringt, sondern auch in Bezug darauf, wie der anthropogene Klimawandel die Existenzweise der Menschen verändern könnte."

Befreiung von Angst und Impulsgeber zum Handeln

Im deutschsprachigen Raum wurde die Climate Fiction bisher kaum wahrgenommen. Die Autorinnen und Autoren aus Deutschland oder der Schweiz vorzustellen, ist das eine Anliegen des Festivals. Auch internationale Gäste werden sprechen und lesen. Zugleich reizt das Programm durch übergreifende Themenstellungen. Was bedeutet es, wenn ein Autor wie Dirk C. Fleck sich von eher dystopischen Szenarien der Utopie zuwendet? Welchen politischen Einfluss kann man Climate Fiction zusprechen? Kann diese Literatur auch zu anderem Handeln verführen? Veranstalter Martin Zähringer schätzt die Wirkung von Climate Fiction jedenfalls nicht gering ein: "Ich würde sagen, wenn man Literatur als Teil der kulturellen Vermittlung versteht, dann kann Literatur dieses Thema von der Angst befreien. Sie kann das Thema aus dem schnelllebigen Bereich der Medien herausnehmen und in eine langfristige Vergegenwärtigung überführen. Durch die Lektüren hat der Leser, hat die Leserin ja schon viel mehr Macht über das Geschehen. In dem Sinne, dass man nicht ohnmächtig ist, dass man auch als Einzelner in der Lage ist, etwas zu tun und eben angstfrei und stressfrei und ohne auf irgendwelche Vorurteile hereinzufallen, sich mal umzudrehen und zu gucken, was könnte man denn machen? Was könnte ich denn machen?"

Das Climate Fiction Festival mit internationalen Autorinnen und Autoren sowie Expertinnen und Experten findet online statt. Alle Veranstaltungen werden auf Deutsch und Englisch auf dem youtube-Kanal des Literaturhauses Berlin zu sehen sein.