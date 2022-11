Klima-Aktivistinnen kleben sich in Madrid an Goya-Gemälden fest

Die beiden jungen Frauen sind Teil des Kollektivs "Futuro Vegetal" (Pflanzliche Zukunft), das nach Angaben ihrer Internetpräsenz mit zivilem Ungehorsam gegen die Klimakrise kämpft und sich auf die zehn Prinzipien und Werte der spanischen Gruppierung von Extinction Rebellion beruft.

Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten sich Aktivisten und Aktivistinnen vor der am Sonntag in Ägypten beginnenden 27. Weltklimakonferenz an Gemälden festgeklebt oder sie mit Lebensmitteln bespritzt. Im August hatten Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" versucht, sich in der Alten Pinakothek in München am Rahmen des Bildes festzukleben, der dadurch beschädigt wurde und im Museum Barberini in Potsdam wurde ein Monet-Gemälde mit Kartoffelmus beworfen.

In Italien griffen unterdessen Klima-Aktivisten ein weiteres Kunstwerk an: Nach Angaben der Gruppe "Letzte Generation" bewarfen vier Aktivisten das in Rom ausgestellte Gemälde "Der Sämann" des niederländischen Malers Vincent Van Gogh mit Erbsensuppe. Italienischen Medienberichten zufolge war das Kunstwerk hinter Glas ausgestellt und blieb unbeschädigt.