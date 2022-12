Klima-Aktivistin und Filmikone: Jane Fonda wird 85

Das "beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten" hat Jane Fonda in diesem Jahr schon ein paar Tage vor ihrem 85. bekommen: Vor einer knappen Woche erreichte sie eine gute Nachricht ihrer Ärzte. Ihr Krebs sei in Remission, sie könnte die Chemotherapie einstellen, jubelte Fonda auf Instagram. Von ihrer Erkrankung hat sich die nun 85-Jährige sowieso nie bremsen lassen. Die zweifache Oscar-Preisträgerin setzt sich für Frieden, Feminismus und verstärkt für den Umweltschutz ein. Seit 2019 ist Fonda bei den Demonstrationen gegen den Klimawandel dabei, mehrmals schon wurde sie festgenommen.

Fonda verzichtet auf große Promi-Party

Ihren diesjährigen Geburtstag hat Fonda vorgefeiert und dabei auf eine große Party mit Promi-Gästen verzichtet. "Am 21. Dezember werde ich 85 Jahre alt, aber ich feiere meinen Geburtstag am 10. November in Atlanta mit einer Spendenaktion", teilte die Hollywood-Ikone im Oktober mit. Schon ihren 80. Geburtstag hatte Fonda ganz ihrem langjährigen Herzensprojekt gewidmet. Die Einkünfte der Spenden-Gala fließen in ihre Hilfsorganisation GCAPP, mit der die Schauspielerin und Aktivistin im US-Staat Georgia Heranwachsende unterstützt, etwa mit Programmen zur Verhütung von Teenagerschwangerschaften.

Sie könne ihr Leben nicht verlängern, aber sie könne es "breiter und tiefer" machen, sagte Fonda im November der US-Zeitschrift "People". "Ich hoffe, ich kann jungen Menschen ein Beispiel sein, so dass sie keine Angst davor haben, älter zu werden."

Neuer Kino-Film mit Fonda im Februar

Auch vor der Kamera mischt Fonda mit 85 Jahren noch mit. Im Februar soll ihre Roadtrip-Komödie "80 for Brady" in die Kinos kommen soll. Der Film mit einem grauhaarigen Damen-Quartett (im Alter von 76 bis 91 Jahren) ist von einer wahren Geschichte inspiriert. Vier beste Freundinnen reisten 2017 zum Super Bowl, um den Star-Quarterback Tom Brady zu erleben. Der American-Football-Superstar Ist im Film natürlich mit von der Partie.

Jane Fonda lernte an dem berühmten New Yorker Actors Studio ihr Handwerk. New Yorker Theaterkritiker feierten sie 1960 als "beste Nachwuchsschauspielerin". In der romantischen Komödie "Tall Story" (1960) stand sie mit Anthony Perkins erstmals vor der Filmkamera. Dem französischen Regisseur Roger Vadim, der zuvor Brigitte Bardot entdeckt hatte, folgte sie wenig später nach Paris. Er gab ihr mehrere Rollen und machte sie durch den erotischen Science-Fiction-Streifen "Barbarella" zum weltberühmten Sexsymbol.