Album von "Kleister": Ambivalente Liebe zu Land und Leuten

Die ganze Zeit schon lag die Karriere praktisch vor der eigenen Haustür. Aber es brauchte noch diese eine Sprachnachricht von Johannes Fäßlers Vater. Es war nur ein Satz, ein Befehl, ein Gesundheitstipp – aber der wird zur Grundlage für den ersten Mundart-Rapsong von Kleister: Wenn Du immer Halsweh hast, Junge, dann mach halt mal einen Schal rum. Oder im Original: Host immer Halsweh, bua, na, dann tu halt a mal de Schal rum.

Mit "Schal rum" landeten Kleister in den Top 5 beim Heimatsound-Wettbewerb 2021 von Bayern 2. Der Klangkontrast zwischen harten, kehligen Raps mit gerolltem R und butterweichen, verspielten Beats reizt – und gefällt. Eine Sache gehört an dieser Stelle freilich klargestellt: DEN Allgäuer Dialekt gibt es so nicht. Und der Kleister-Rap aus Mindelheim ist ja geografisch betrachtet Unterallgäu, geht also kulturell und sprachlich eher ins Schwäbische.

Mehr Freiheit im Dialekt

Merke: Der Allgäuer Dialekt und seine Ausprägungen sind mindestens so kompliziert wie ein 17/8-Takt. Und was reizt die Kleister-Buben am Ällgau-Rap? Der Dialekt sei freier als die Hochsprache, sagen sie. Denn man habe ja in der Musik die Freiheit, die Sachen ein bisschen klangvoller auszudrücken, als es gesprochen werden würde.

Der Track "Aluhut" zum Beispiel basiert auf Gesprächen, die Fäßlers Mutter in Mindelheim bei einer Beerdigung aufgeschnappt hat. Der verblichene Landwirt sei angeblich mit Sicherheit nicht an Corona verstorben, sondern an der Corona-Impfung. Die Kuh vom Bauern ist übrigens auch gestorben. Die sei aber dem Coronavirus zum Opfer gefallen.

Man versteht auch als Nicht-Allgäuer recht gut, worum es geht

Da klafft sie dann wieder auf wie eine Wunde, diese ambivalente Liebe zu Land und Leuten, die Kleister in ihren neuen Dialekt-Raps erklären wollen, die aber feststellen: In den Zwiespalt zwischen städtischer und provinzieller Identität passt ausgerechnet der Allgäuer Dialekt genau hinein.

Mit Biss und Druck geht's gegen dicke Autofahrer in dicken Autos, Aluhutträger. Aber Moment, geht's da jetzt in dem Song um den Klimawandel oder um eine Person, die so heißt wie der Songtitel: Miri Scheiß? Oder: Mir ist heiß?

Die Transformation vom Hochdeutsch-Rapduo Kleister zum Allgäuer Mundart-Kommando Kleister darf als erfolgreich und unterhaltsam bezeichnet werden. Und ja, man versteht auch als Nicht-Allgäuer recht gut, worum es geht.