"Kleiner Schock reicht": Bröckelt die Unterstützung für Putin?

Die Zahlen sind zunächst einmal beeindruckend: Nach der neuesten Umfrage des Instituts Levada konnte sich Wladimir Putin Ende März über eine Zustimmung von 83 Prozent der Befragten freuen. Nur 15 Prozent der Interviewten lehnen seinen Kurs demnach ab. Die Botschaft ist klar: Die Behörden versuchen den Eindruck zu erwecken, dass die Russen in Kriegszeiten hinter ihrer Führung zusammenrücken. Vor dem Angriff auf die Ukraine kam Putin über einen längeren Zeitraum auf eine Zustimmungsrate von etwa 66 Prozent. Doch den Zahlen ist nicht zu trauen, meinen russische "Guerilla-Soziologen", die auf ganz andere Resultate kommen.

"Deshalb überraschen uns Revolutionen"

So behauptet der Forscher Philip Chapkovsky, allenfalls gut die Hälfte der Russen unterstütze ihren Präsident derzeit, und geringe äußere Vorkommnisse könnten das Meinungsbild radikal ändern: "Oft reicht schon ein kleiner äußerer Schock, um den Glauben, man sei mit seinen privaten Vorlieben in der Minderheit, verfliegen zu lassen. Deshalb überraschen uns Revolutionen so oft."

Chapkovsky teilte im oppositionellen Portal "Holod.media" mit, er sei bei Befragungen auf eine bemerkenswerte Diskrepanz gestoßen: Offen gefragt, wie sie zum Krieg stünden, antworteten 68 Prozent der Interviewten, sei seien dafür. Doch wenn sie die Gelegenheit hatten, "verschlüsselt" zu antworten, waren es nur noch 53 Prozent.

Der psychologische Trick dabei: Chapkovsky mischte das Kriegsthema unter andere, auch umstrittene, aber derzeit weniger "verfängliche" Themen wie die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Russland, die Abtreibungsprävention und die Erhöhung der Sozialhilfe. Damit sollte der "Angstfaktor" verringert werden. Die Befragten sollten einschätzen, wie hoch die jeweilige gesellschaftliche Zustimmung bzw. Ablehnung ihrer Meinung nach sei, und in einer "Liste" von kontroversen Themen fiel es ihnen offenkundig deutlich leichter, auch ihre Haltung zum Krieg "ehrlich" zu beantworten.

Die Ärmsten könnten rebellieren

Chapkovsky zufolge haben etwa zehn Prozent der Befragten Angst, offen ihre Meinung zum Krieg zu sagen, bei jungen Frauen sei der Anteil deutlich höher. In Klein- und Mittelstädten mit weniger als 500.000 Einwohnern seien rund zwanzig Prozent derzeit zu scheu, ihre wahre Meinung zu äußern.

Auch der Soziologe Sergei Jerofejew ist in einer Analyse für den regierungskritischen "The Insider" der Meinung, dass es mit der Unterstützung für Putin nicht so weit her ist, wie offiziell behauptet. Ihm zufolge muss sich der Kreml vor allem darum Sorgen machen, dass die ärmeren Schichten den Krieg nicht für gut befinden: "Es stellt sich heraus, dass im Gegensatz zu den verbreiteten Spekulationen, dass das Vorgehen des Kreml vor allem bei den Reicheren und Gebildeteren unbeliebt ist, die präsentierten Daten zeigen, dass es die Bürger mit niedrigem Einkommen sind, die die Militäroperation überwiegend ablehnen."

Jerofejew verweist auf Ökonomen, die bei einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage vor einer "sozialen Explosion" warnen, "die auf einer Verhaltensänderung der ärmsten Bevölkerungsschichten" beruhen werde. Das ist nichts anderes als eine "vornehme" Umschreibung für Rebellion oder gar Revolution.

Außenpolitische Ansichten schwanken enorm

Während viele Russen innenpolitische Themen aus eigener Anschauung beurteilen könnten, seien die Ansichten zu außenpolitischen Fragen im historischen Vergleich "am instabilsten" und sehr abhängig von der Propaganda und der Nachrichtenlage: "Es ist auch wichtig zu berücksichtigen, dass die Russen im Allgemeinen durch ein schwaches Interesse an außenpolitischen Themen gekennzeichnet sind und das Interesse an den Ereignissen in der Ukraine in den letzten Jahren sehr gering war, was die Bemühungen der Propaganda etwas geschwächt hat, die Aufmerksamkeit von innenpolitischen Problemen auf die außenpolitische Agenda zu lenken."

"Verzerrung von Informationen"

Der "kritische Teil der Gesellschaft" sei mit einiger Verzögerung von einem Schock überrollt worden, wonach Putins Gefolgschaft enorm hoch sei : "Die angeblich hohe Unterstützung für das Vorgehen der russischen Führung durch die Bevölkerung entmutigt selbst diejenigen, die argumentieren, dass die von der Regierung manipulierten Menschen besser seien als ihre Herren und dass Russlands Abgleiten in die Diktatur ihr Unglück, nicht ihre Schuld sei. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass drei Dinge das Gefühl der wahrgenommenen Ohnmacht beeinflussen: die Verzerrung von Informationen über den Zustand des öffentlichen Bewusstseins, die Minderwertigkeit der Daten und ihre falsche Interpretation."

Immerhin, auch kremlfreundliche Medien berichten über große Ängste und verbreitete Depressionen in der russischen Bevölkerung, die sich flächendeckend mit entsprechenden Arzneimitteln eingedeckt hat. Auch das passt nicht so recht zur angeblichen "Jubelstimmung". Und als der Außen- und Sicherheitsbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, kürzlich sagte, dieser Konflikt müsse "auf dem Schlachtfeld", also mit Waffenlieferungen, entschieden werden, reagierten selbst Teile der russischen Elite regelrecht betroffen.

Dazu passt, dass oppositionelle Medien immer wieder aus dem ganzen Land von Verweigerungen berichten: Es sind überwiegend die ärmeren Schichten, aus denen Zeit- und Berufssoldaten kommen, und zumindest einige wollen nicht in der Ukraine kämpfen. Die Reichen dagegen kaufen sich frei und können teilweise sogar im Ausland "überwintern".