Kleine Theater in Bamberg und Lauf haben neue Ideen

Das Kultur-Spiel muss weitergehen, irgendwie. Eigentlich stehen sie am liebsten auf der Bühne, aber wegen Corona probieren sich Schauspieler des Bamberger Theaters im Gärtnerviertel als Hörspiel-Autoren. Derzeit suchen sie zehn geeignete Orte, um Bamberg mit ungewöhnlichen Geschichten zu präsentieren. So werden in ihrem Audioguide Musik und literarische Texte zu hören sein, zum Beispiel auch Ausschnitte des Romans “Leere Herzen“ der deutschen Erfolgsautorin Juli Zeh.

Bamberger Theatertruppe lädt zur Entdeckungsreise durch die Stadt ein

Eine Aufgabe, die für die Bamberger Theatergruppe wie geschaffen ist. Denn die Theatermacher führen ihre Stücke immer an ungewöhnlichen Orten im Gärtnerviertel auf. Mal ist es ein pittoresker Innenhof, mal eine Gastwirtschaft oder auch mal ein Gewächshaus. Mit ihrem Audioguide sollen nicht die üblichen touristischen Ziele abgegangen werden – Besucher können Plätze und Orte entdecken, die in keinem Reiseführer stehen. Da geht es auch mal um das Bamberger Lichtspielhaus Odeon, das früher ein Erotikkino war.

Ein Weißer Würfel als Bühne im Dehnberger Hoftheater

Das Dehnberger Hoftheater in Lauf hingegen bleibt beim Theaterspielen, wenn auch in ungewöhnlicher Form. In einem sogenannten „White Cube“, einem weißen Würfel von etwa sechs Quadratmetern werden derzeit Minidramen mit der Videokamera aufgenommen. Die etwa dreiminütigen Szenen sollen Ende März auf der Seite des Theaters abrufbar sein.