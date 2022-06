Kleine Theater bangen um Existenz: Das Publikum fehlt

Das Theater "Kuckucksheim" im mittelfränkischen Heppstädt und das Kinder- und Jugendtheater "Kopfüber" in Ansbach bangen derzeit um ihre Existenz. Bis Anfang 2020 waren in beiden Theatern mit circa 100 Plätzen die meisten Vorstellungen ausgebucht. Jetzt kommen nicht einmal ein Drittel der Zuschauer zurück.

Suche nach der Ursache

Stefan Kügel vom Figurentheater "Kuckucksheim" und Claudia Kucharsky vom Theater "Kopfüber" vermuten, dass sich das Publikum entwöhnt hat. In den vergangenen zwei Jahren mit vielen Absagen der Vorstellungen und Verschiebungen haben sich viele Besucher umorientiert. Viele wechselten zu Streaming-Anbietern. Andere – gerade ältere Theaterbesucher – sind einfach noch vorsichtig und trauen sich noch nicht in ein kleines Theater.

Sicherheit höchstes Gebot

In den vergangenen Jahren haben gerade kleine Häuser wie das Theater "Kuckucksheim" ihren Zuschauerraum mit Luftfilteranlagen ausgestattet. Auch feilen die kleinen Theater an neuen Formaten, um ihr Publikum zurückzugewinnen. In diesem Sommer spielen sie wieder in vielen Freilichttheatern der Region. Flexibilität ist angesagt: Deshalb versuchen die Theatermacher wieder verstärkt Auftrittsmöglichkeiten außerhalb ihrer Theater. "Wir kämpfen um unsere Zuschauer", sagt Claudia Kucharsky vom Theater "Kopfüber".

Suche nach neuen Formaten

Claudia Kucharsky führt seit 2005 das einzige Kinder- und Jugendtheater im Landkreis Ansbach. Zur letzten Premiere am 17. April kamen nur etwa 40 Besucher. Die Rettung ist momentan, Theater draußen zu spielen: Claudia Kucharsky entwickelte ein interaktives Theaterprojekt über das berühmte Ansbacher Findelkind Kasper Hauser. Gespielt wird an vielen interaktiven Stationen auch mit Live-Schauspiel vor prominenter Ansbacher Kulisse. Premiere ist am 3. Juni.

Harter Überlebenskampf

"Wir brauchen die Zuschauer, um wirtschaftlich zu überleben" meint ein besorgter Stefan Kügel, vom Figurentheater "Kuckucksheim". Waren vor zwei Jahren 85 Prozent aller Vorstellungen ausgebucht, kommen jetzt nicht einmal ein Drittel der Zuschauer in das kleine Theater nach Heppstädt im Landkreis Erlangen Höchstadt. Das Theater "Kuckucksheim" hat zwar Zuschüsse in der Coronazeit bekommen, aber jetzt bedarf es großer Anstrengungen wieder alleine zu wirtschaften. "Das Wichtigste ist, dass wir auf unsere angespannte Situation aufmerksam machen", so Kugel. Die Heppstädter Theatermacher wissen derzeit nicht, wie lange sie durchhalten, falls viele Zuschauer nicht mehr zurückkommen. Auch Claudia Kucharsky wartet derzeit immer noch auf die Zuschüsse der Stadt Ansbach. Ohne einige Sponsoren würde es das Theater "Kopfüber" nicht mehr geben.

Theater für die Seele

Die Theater brauchen ihr Publikum und auch umgekehrt. Nur müssen beide wieder zueinanderfinden. Die kleinen Bühnen sind noch mehr auf ihr Publikum angewiesen, da sie nicht wie Staatstheater subventioniert werden. Am 3. Juni freuen sich beide Theater wieder über viele Besucher: Das Theater "Kopfüber" spielt in der Stadtmitte Ansbach "Rettet Kaspar Hauser" und das Theater "Kuckucksheim" die fränkische Musikrevue "We are the Champions – mir sinn die Größdn".