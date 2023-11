Klein, aber hochwertig: Bayerische Programmkinos ausgezeichnet

Normalerweise sorgen sie für große Augen bei ihren Besuchern. Beim Festakt am Mittwoch in Landshut machten sie selbst große Augen, die Betreiber der 78 besten bayerischen Programmkinos zwischen Bad Füssing im südlichen Niederbayern und Zeil am Main ganz oben in Unterfranken. Sie freuen sich über Schecks in Höhe von 7.000 bis 20.000 Euro.

Kinos, die deutsche Filmproduktionen zeigen, ausgezeichnet

"Es sind Kinos, die beispielsweise einen sehr hohen Anteil an deutschen oder europäischen Filmproduktionen haben", sagt Dorothee Erpenstein, Geschäftsführerin des FilmFernsehFonds (FFF) Bayern. Aber auch jene, die ein besonderes Angebot für Kinder und Familien haben, Dokumentarfilme und Kurzfilme zeigen.

Was der Hauptpreis mit Katzen zu tun hat

Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis ging in diesem Jahr an das Casablanca Filmkunsttheater des Vereins Casa e. V. in Nürnberg. Ein Stadtteilkino mit anspruchsvollem Filmangebot, einem speziellen Programm für Jugendliche – und einer Schwäche für Katzen. "Wir haben irgendwann mal gesehen, es gibt gerade auffallend viele Filme, die sich mit Katzen beschäftigen", sagt Mathias Damm vom Verein Casa e. V. im Interview mit BR24. "Und dann haben wir gesagt: Das müssen wir zu einem Festival machen."

Geboren war das Nürnberger Katzenfilmfestival. Ein ganzer Tag – angefangen nachmittags mit dem Familienfilm bis spät in die Nacht mit "Cats" – an dem nur Katzenfilme aller Art gezeigt wurden. "Das war natürlich eine Schnapsidee, aber das Publikum hat es geliebt", erzählt Matthias Damm mit einem Lächeln. Jetzt gibt es für das gesamte Kinoprojekt Casa e. V. noch 20.000 Euro aus dem FilmFernsehFonds Bayern. Insgesamt wurde in diesem Jahr knapp eine Million Euro für die besten Programmkinos in Bayern ausgeschüttet.

Medienminister Herrmann würdigte Programmkinos

Bayerns Medienminister Florian Herrmann (CSU) würdigte bei der Preisverleihung die gesellschaftliche Bedeutung der vielen kleinen und großen Programmkinos in ganz Bayern. Das Gemeinschaftserlebnis Kino sei auch Kitt für die Gesellschaft. "Wir lachen gemeinsam, staunen gemeinsam und weinen gemeinsam im Kinosaal, das schweißt zusammen", so Herrmann.