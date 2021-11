Klein, aber fein: Nürnberg bekommt "Bratwurstgasse"

Geschätzt 50 Meter lang ist der Abschnitt vom Nürnberger Henkersteg bis fast zum Trödelmarkt: eine Gasse, die nun der Nürnberger Bratwurst zu Ehren umbenannt wird. Die Masten für die Schilder stehen bereits. Der große Tag ist am 19. November. Dann wird die neue Gasse eingeweiht. Die Idee zur Bratwurstgasse stammt eigentlich von einem lokalen Radiosender, wohl vor allem eine witzige Geschichte in der Morgensendung.

Stadtrat greift die Idee der "Bratwurstgasse" auf

Als umsetzungswürdig fand den Gedanken aber Daniel Frank. Der 28-Jährige sitzt für die CSU im Nürnberger Stadtrat und findet die "Bratwurstgasse" eine super Werbung für die Stadt und ihre weltbekannte Wurst. Er reichte daraufhin den Antrag im Stadtrat ein, der kurz darauf Grünes Licht gab.

Geteilte Meinungen bei Einheimischen und Touristen

Das Thema sorgt auf jeden Fall für Aufmerksamkeit. Bei einer Umfrage vor Ort sind die Meinungen geteilt. Originell findet eine Passantin aus Österreich die Idee, ihr Gegenüber findet die "Bratwurstgasse" eher überflüssig. Ohnehin rieche die halbe Stadt schon nach der Wurst, das wäre wohl etwas zu viel des Guten. Ein Nürnberger dagegen findet es witzig, wünsche sich aber eher ein Gässchen als eine Gasse namentlich auf dem Schild. Das passe besser zu Nürnberg. Eine Spaziergängerin, beheimatet in Thüringen, lacht, sie kenne sich aufgrund ihrer Herkunft natürlich bestens mit Bratwürsten aus und lobt den Humor der Nürnbergerinnen und Nürnberger.

Bratwurstmuseum in der Bratwurstgasse

In der Bratwurstgasse 1 bekommt die kleine Wurst mit der großen Historie sogar ihr eigenes Zuhause: Nürnbergs erstes Bratwurstmuseum. Am 19. November wird eröffnet. Nina Weiß vom Schutzverband Nürnberger Bratwürste ist der Ansicht, das habe die Wurst mehr als verdient. Seit inzwischen 700 Jahren ist sie eng mit der Stadtgeschichte verwoben. So werde in dem kleinen, aber feinen Museum auf 100 Quadratmetern auch hauptsächlich die Historie der "Nürnberger" dargestellt. "Sagenhafte" Exponate, geschichtlich Kurioses und auch Anekdoten aus der eher jüngeren Wurst-Geschichte Nürnbergs.

Nürnberger Bratwurst als Exportschlager

Die kleine Nürnberger ist schließlich auch der städtische Exportschlager überhaupt. Rund 1 Milliarde Würstchen jährlich produzieren die Hersteller in Franken nach altbewährtem Rezept und strengen Regeln. So darf die Wurst höchstens 25 Gramm wiegen, die Länge muss sieben bis neun Zentimeter betragen. Die Wurst wird quasi fast überall auf der Welt konsumiert, sogar in Hong Kong, Finnland und den USA.