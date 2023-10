"Klein, aber fein" – Improtheaterfestival in Würzburg startet

Zusätzlich zum Showprogramm gibt es wieder Workshops für Improspieler, die sich weiter verbessern wollen. Extra dafür aus dem australischen Melbourne angereist ist Rama Nicholas, eine der insgesamt drei Coaches. "Bei mir kann man lernen, wie man einen Bösewicht spielt. Wir wollen Schurken-Geschichten erkunden und erforschen, wie man in diese Rolle schlüpft. Bösewichte sind ganz entscheidende Elemente von Geschichten. Ohne Schurken hätte der Held nichts, was er überwinden muss." Rama Nicholas ist schon zum dritten Mal in Würzburg. Sie ist ganz begeistert, Improspieler und Coaches aus der ganzen Welt zu treffen, sich auszutauschen und gemeinsam an neuen Ideen zu arbeiten.

Interaktion mit dem Publikum

Improtheater heißt Interaktion zwischen Schauspielern und Gästen. Das Publikum darf mitbestimmen, wohin sich die Handlung entwickelt oder was gespielt wird. Deshalb ist es den aktuellen Festivalmachern, genau wie ihren Vorgängern, wichtig, dass ganz normale Menschen im Publikum sitzen und die Improszene sich nicht nur selbst feiert.

Karrieren durch das Festival gestartet

Lena Försch, die vergangenes Jahr die Leitung abgegeben hat, hat inzwischen aus dem Hobby Improtheater ihren Beruf gemacht – ähnlich wie bei ihrer Vorgängerin Nadine Antler, die inzwischen als professionelle Improspielerin weltweit unterwegs ist, um zu spielen oder Workshops zu geben. In über 20 Jahren des Würzburger Festivals sind also auch Karrieren entstanden.