150 Jahre Postkarte: Klaus Staeck über ein analoges Medium

Damals, am 26. Januar 1869, wurde sie noch „Correspondenzkarte“ genannt. Auf diesen Tag datiert man den Beginn des Postkarten-Zeitalters. Die Postkarte fristet heutzutage ein eher bescheidenes Dasein; überwintert in Popschnulzen wie Joshua Kadisons „Picture Postcards from L.A.“ als ein Signum längst verblasster Zeiten. Lieber schickt man sich auf digitalem Wege Nachrichten und Grüße. Für diejenigen, die an den alten Zeiten hängen, sich dabei aber den neuen nicht verschließen mögen, halten e-mail-Accounts die sogenannte e-postcard“bereit – ein seltsamer Zwitter, der das Printzeitalter mit dem elektronischen Zeitalter zu versöhnen sucht. Einer, der bis heute Postkarten als ein wesentliches künstlerisches Ausdrucksmittel begreift, ist der Grafikdesigner Klaus Staeck. Knut Cordsen hat mit ihm aus Anlass des Jubiläums 150 Jahre Postkarte gesprochen.

Knut Cordsen: Sie haben im Laufe ihres 80-jährigen Lebens Hunderte von Postkarten-Motiven entworfen und gestaltet. Was macht die Postkarte für Sie als Künstler so wertvoll?

Klaus Staeck: Sie ist ein sehr individuelles Mittel, um sich auszutauschen. Auf kurzem Wege. Ich habe ja sehr viele Künstler kennengelernt über die Postkarte. Vor allen Dingen zuerst 1968 Joseph Beuys, bei dem ich merkte, dass er sofort begeistert war. Im Laufe der Zeit habe ich über 80 Postkarten von ihm entworfen, und er sagte immer: Eine Postkarte ist für ihn genauso wertvoll wie ein großes Environment zum Beispiel - weil sie natürlich auch eine große Verbreitung hat, wenn man Glück hat. Eines seiner besten Motive war - da gehtʼs ja auch um den Absatz, also darum, welche Motive begehrt sind - jenes mit dem Text: 'Wer nicht denken will, fliegt raus.' Er war ja für Postkarten geradezu geeignet als Typ - der wollte senden. Er wollte sich mitteilen, er wollte sich verbreiten.

Jetzt reden Sie über die Postkarten von Joseph Beuys. Aber lassen Sie uns über Ihre reden. Was war zu sehen auf jener Postkarte, die Sie Joseph Beuys damals schickten?

Nein, das waren ja Postkarten von ihm. Ich habe ihn nur gelockt. Eigentlich bin ich sein größter Verleger geworden für Multiples aller Art. Ich habe begonnen 1960, als ich für den AStA der Universität Heidelberg Entwürfe machte für Faschings-Bälle etc., und habe die aber immer so angelegt, dass ich, wenn ich diese eigentliche Botschaft wegließ, die Rückseiten für mich als Postkarte weiter druckte. Die Postkarte ist für mich bis heute das Verbreitungsmittel - neben den Plakaten natürlich. Ich bin auch immer noch offline. Das mit dieser medialen Postkarte habe ich auch mal versucht, aber ich bleibe ein Mensch des Papier-Zeitalters. Es gibt immer noch genug Leute, die das auch wollen. Das merkt man am Absatz ganz klar.

Weilʼs ja auch persönlicher und individueller ist.

Es ist immer persönlicher. Ein Versuch von mir ist allerdings gescheitert. Ich wollte mal in Heidelberg, wo ich immer noch lebe, diese furchtbaren Kitsch-Postkarten ersetzen, indem ich Künstler um alternative Entwürfe für Heidelberg bat. Aber da habe ich sehr schnell gemerkt, diese Andenken-Händler wollten da gar nicht ran, die wollten bei ihren Sonnenuntergängen über dem Schloss bleiben und beim Feuerwerk. Dann habe ich in Kassel auf der documenta 1968 viele Künstler angestiftet, aber dann hat mir damals Arnold Bode, der Chef der documenta, untersagt, auf dem documenta-Gelände diese Postkarten zu verkaufen. Ich habe schon viel mitgemacht. Aber mein Herz hängt immer noch in einer Weise an der Postkarte, wie es bei keinem anderen Medium der Fall ist.

Der kürzlich verstorbene Schriftsteller Wilhelm Genazino war wie Sie ein großer Freund der Postkarte. Postkarten tauchen nicht nur in seinen Romanen allerorten auf, er hat sogar Bücher herausgegeben, in denen er sich Gedanken machte über das, was er da auf den vergilbten, von ihm gesammelten Postkarten entdeckte. Das ist nachzulesen in den Bänden "Aus der Ferne" und "Auf der Kippe". Nun gibt es bis heute Trödelmärkte, auf denen Sammler stöbern, an Hauptbahnhöfen zumeist sieht man Ständer mit alten Postkarten. Und doch werde ich den Eindruck nicht los, dass die Postkarte zum liebenswerten Inventar der alten Bundesrepublik zählt. Liege ich falsch?

Ja, das mag schon sein. Vieles wird auch verschwinden. Aber vieles kommt auch wieder komischerweise. Es gibt ein ganz natürliches Bedürfnis, sich zum Beispiel kurz auszudrücken auf der Postkarte. Ich benutze sie selber auch für die Korrespondenz. Da braucht man nicht ganze Romane schreiben, sondern da ist der Platz für die Hinweise begrenzt. Da gibt es das Adressfeld und nebendran den Platz für die Botschaften, und da ist man, wenn man nicht ganz klein schreibt, mit zwei, drei Sätzen dabei. Ich muss noch einmal auf Beuys zurückkommen: Seine Witwe Eva hat mir nach seinem Tode einen Stempel geschickt mit der Prägung "Post kann wegen Überarbeitung nicht mehr bearbeitet werden". Leider habe ich den Stempel verlegt. Ich suche ihn noch, weil ich ihn oft dringend bräuchte. Denn auch das Mail-Zeitalter ist ein geschwätziges. Worauf früher die Leute viel Energie verwendeten - einen Brief zu schreiben, das ist ein Vorgang, da braucht man einen Umschlag und eine Briefmarke, dann muss man ihn hinbringen zu einem Postkasten -, das wird heute ganz anders erledigt: Die Leute setzen sich hin, tippen einfach ‚Hallo‘, dann wird irgendwas ins Netz gehackt, und der andere soll darauf antworten. Ich ertrinke in Mails aller Art. Einige lasse ich mir sogar ausdrucken, weil ich oft nicht gleich dazu komme, sie zu beantworten, wenn ich sie empfange. Aber ich sehne mich manchmal nach der guten alten Brief-Zeit, weil sie noch nicht so geschwätzig war. Wenn jemand was wollte, dann war das ein Vorgang, einen Brief zu schreiben oder eben, wenn's eine Kurz-Botschaft war, eine Postkarte. Das ist heute anders. Aber was nützt es, alten Zeiten nachzujammern. Es ist so. Ich muss mich daran gewöhnen. Aber ich gewöhne mich schwer daran, gebe ich zu.