Klassikstars warnen vor "Ausgrenzung" russischer Künstler

Stars wie die Dirigenten Simon Rattle und Wladimir Jurowski, Choreographen wie Sasha Waltz und Jacopo Spirei, Intendanten wie Serge Dorny von der Bayerischen Staatsoper München, Andreas Homoki (Zürich) und Barrie Kosky (Komische Oper Berlin) wenden sich entschieden gegen die Diskriminierung russischer Künstler: "Nicht jeder fühlt sich im Stande klar auszusagen, weil eine solche Aussage unter Umständen der Person selbst oder ihren Angehörigen, Freunden und Arbeitskollegen in Russland oder Belarus erheblichen Schaden zufügen könnte", heißt es in einem Netz-Aufruf, der bei change.org veröffentlicht wurde.

"Ideologisch gesteuerte Gehirnwäsche" angeprangert

Viele Betroffene fühlten sich derzeit "wie Geiseln in ihrem eigenen Land". Bevor er in die Ukraine einmarschiert sei, habe Putin bereits sein eigenes Land überfallen und jede Opposition zum Schweigen gebracht. Die Bevölkerung sei einer "ideologisch gesteuerten Gehirnwäsche" unterzogen worden: "Doch seine hassschürenden Desinformationskampagnen können wir besiegen, indem wir geschlossen zusammenstehen. Deshalb sollten alle Kulturschaffenden, die diesen rechtswidrigen Krieg und das verantwortliche Regime nicht unterstützen, sei es öffentlich oder privat, weiterhin ihre künstlerische Aktivität fortsetzen dürfen, um so die universelle Botschaft des Friedens zu vermitteln und zu festigen."

"Nicht alle Russen unterstützen Invasion"

Die "willkürliche Ausgrenzung russischer und belarusischer Personen allein aufgrund ihrer Nationalität" müsse bekämpft werden: "Solche Maßnahmen sind nicht nur einer Gesellschaft unwürdig, die sich um die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung bemüht, sondern dienen auch dazu, Putins gefährliche Propagandanarrative zu nähren."

Die Sanktionen und den diplomatischen Druck auf Russland befürworten die Unterzeichner: "Aber nicht alle Russen und Belarussen, und schon gar nicht alle Kulturschaffenden dieser beiden Nationen unterstützen diese schreckliche Invasion. Somit erachten wir es als ungerecht, Russen oder Belarussen für die Handlungen des Diktators und seiner Anhänger pauschal zu verurteilen, wenn keine direkten Beweise für ihr Mitwirken vorliegen."