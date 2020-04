Klassiker-Empfehlungen: Diese Bücher können gute Begleiter sein

Laurence Sternes "Empfindsame Reise"

"In Frankreich, sagt' ich, geht man die Chose besser an": Mit diesen Worten beginnt Laurence Sternes Roman "Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien", erschienen 1768. Der erste Satz ist mehr als gut gewählt. Denn die Frage, welche Chose denn nun eigentlich gemeint ist, was es mit ihr auf sich hat, begleitet die Reise durch die Geschichte. Wie die Antwort ausfällt, liegt an uns, die wir Sternes Alter ego Mr. Yorick folgen. Und folgen können wir diesem Erzähler bei der Erkundung einer anderen Welt jederzeit.

Laurence Sternes Roman gab gleich einem ganzen Zeitalter – dem der Empfindsamkeit – den Namen. In Deutschland assoziierte man damit gerne Innerlichkeit, Sentimentalität und Melancholie. Derweil ist dieser Roman voller Witz und Komik, typisch Sterne eben. Und er empfiehlt eine besondere Haltung: das Reisen mit dem offenen Herzen. Das, das offene Herz, ist eine gute Anregung auch für die Tage und Wochen, in denen wir nicht reisen können. Michael Walter hat das Gesamtwerk von Laurence Sterne übersetzt, so auch die „Empfindsame Reise“. Den zweiten Roman Sternes – "Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman" – gibt es übrigens auch als Hörspiel in einer Produktion des Bayerischen Rundfunks.