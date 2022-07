Klassik Woodstock: 85.000 Menschen feiern Open Air in Nürnberg

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause haben am Sonntagabend 85.000 Menschen im Nürnberger Luitpoldhain das erste der beiden Klassik Open Airs in diesem Jahr gefeiert.DBei anfangs tropischen Temperaturen von über 30 Grad hatten sich viele Besucher noch Zeit gelassen, bevor sie ihre Picknickdecken auf der Wiese des Luitpoldhains ausgebreitet hatten. Zu den ersten Takten der Nürnberger Staatsphilharmonie um 20 Uhr war das übliche Menschenmeer vor der Bühne aber wieder perfekt.

Größte Klassik-Picknick in Europa

Eröffnet wurde das wohl größte Klassik-Picknick Europas unter anderem von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der das Open Air in einem kurzen Grußwort als "Klassik-Woodstock, nur etwas gesetzter" bezeichnete. Nicht fehlen durften auch in diesem Jahr natürlich die zigtausenden Wunderkerzen, die überall im Luitpoldhain im zweiten Teil des Konzerts entzündet wurden und das Feuerwerk am Ende, begleitet von großem Jubel des Publikums.

Besucher hinterließen die Wiese nahezu müllfrei

Auf dem Programm der Nürnberger Staatsphilharmonie stand, passend zum Motto "Tanzen!", tanzbares unter anderem von Strawinsky und Tschaikowsky. Gastdirigent David Afkham brachte außerdem einige spanische Werke mit. Er ist Chefdirigent des spanischen Nationalorchesters. Einer Tradition blieb das Nürnberger Publikum auch nach der Corona-Pause treu. Die 85.000 Besucher hinterließen nach dem Konzert eine weitgehend müllfreie Wiese.