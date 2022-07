Klangkunst und Metaphysik beim Collisions Festival München

"In der Vorbereitung auf diese Residency haben wir uns mit Physikerinnen und Physikern zusammengesetzt und sind darauf gekommen, dass wir in vielen Bereichen dasselbe Vokabular benutzen: Frequenzen, Rauschen – diverse Phänomene, die wir aus der Musik kennen, sind in der Physik an der Tagesordnung! Und das hat uns dazu veranlasst, die Überschneidungen zu suchen."

Es klingt ein bisschen abstrakt, was Benedikt Brachtel hier erzählt. Er ist Teil des Münchner Techno-Labels Selbstversorger – kurz: SVS-Records, das als Kollektiv das Collisions Festival in München organisiert hat. Ähnlich abstrakt waren wohl so manche der Gespräche, die er und die anderen Musiker im Vorfeld mit Teilchenphysikern in den Pyrenäen geführt haben – in denen Wissenschaftler am Ende vom Gottesteilchen gesprochen haben.

Recherchen, in Klangstrukturen übersetzt

Die Ergebnisse dieses Austauschs reichen von bedeutungsschwanger wabernden Soundflächen bis zu penibler Wissenschaft: Klang- und Bildforschung, Raumforschung auch, Forschung daran, wie Fragestellungen und Messdaten von einem Medium in ein anderes übertragen werden können. Und was das mit uns macht, erklärt Brachtel:

"So gibt es dort zum Beispiel einen sogenannten Myonen-Detektor. Das sind Teilchen, die jeden Tag durch uns durchfließen und die man dort in dieser Abgeschiedenheit sehr gut messen kann, weil da eben sehr viele andere Strahlen nicht ankommen. Und das war eine sehr starke Inspirationsquelle, mit diesem Messgerät umzugehen. Das wird man auch in der Ausstellung sehen, darauf basieren auch einige Ansätze. Die Messdaten sind Ausschläge in einem Frequenzspektrum, die man auf das tonale Spektrum übertragen kann. Aber es sind in erster Linie keine Töne. Also alles, was man zum Klingen bringt, ist reine Interpretationssache."

Sound – in Kugelform erlebbar

Teil des Collisions Festivals ist eine Ausstellung. Deren Herzstück ist das Klangsystem MONOM im Studio 1 des Muffatwerks: Die kleine Halle ist am Boden und an der hohen Decke bestückt mit Lautsprechern, die zusammengeschaltet sind und Geräusche im Raum exakt platzieren und umherschicken können. Lukas Rehm alias LYBES DIMEM hat ein Stück für das Klangsystem entwickelt.

"Die Software und die Lautsprecher sind omnidirektional, das heißt: Die strahlen kugelförmig in alle Richtungen – dass man sich hier wirklich in verschiedenen Bereichen im Raum aufhalten kann, und die Lautsprecher einen ansprechen, wenn man dort steht oder dort steht. Das heißt, man hört wirklich Klangobjekte, die positioniert werden wie in einer Choreografie."

Und tatsächlich: Man steht mitten im Sound, kann sich durch ihn hindurch bewegen. Die Wahrnehmung intensiviert und verschiebt sich darauf, wo die Geräusche herkommen, wie sie an- und abschwellen. Unweigerlich bilden sich Assoziationen zu den Visuals, die an zwei Seiten des Raums laufen. Während des Festivals werden wechselnde Soundkünstler diesen Raum bespielen.

Sturm und Klang am Isarufer

Ebenfalls Teil der Ausstellung: Klangkörper, die kosmische Schwingungen hörbar machen. Ein Telefon, das Gespräche aus Canfranc in den Pyrenäen abspielt. Ein Computerspiel, in dem sich die Besucher durch die Forschungsstation bewegen und die Forscher und Forscherinnen antreffen können. Und auch der an die Performances und Klangexperimente anschließende Party-Teil bietet Experimentelles: Etwa einen Livecoding Act, bei dem die Musik, zu der man tanzt, in Echtzeit programmiert wird.

All diesem Forschen und Ausprobieren liegt ein großer Entdeckerdrang zu Grunde: der Drang neue Sounds, neue Rhythmen und neue Herangehensweisen für elektronische Musik zu finden: Sturm und Klang made in Munich, wenn man so will!

Und das Collisions Festival ist nur ein Teil davon. Benedikt Brachtel jedenfalls schwärmt von dem experimentierfreudigen Umfeld der Stadt: "Ich habe das Gefühl, dass sich gerade in den letzten paar Jahren viel getan hat, in Bezug auf Soundart, Klangkunst und alles, was ambitioniert aus dem musikalischen Bereich herausstrahlt. Es gibt die spannende Klasse von Andi Toma von Mouse on Mars an der Kunstakademie. Es gibt ein wahnsinnig engagiertes Kuratorenteam um den neuen Leiter des Hauses der Kunst. Ich denke, es ist eine gute Zeit um in München ein bisschen ambitionierter am Klang zu forschen und das Ganze in ein Festival zu gießen!"