Klanggewitter: "Cabaret Voltaire"-Pionier Richard H. Kirk tot

Es war das Zeitalter des Postpunk, als Cabaret Voltaire, das Trio aus dem britischen Industriekaff Sheffield, loslegte. Ihre Musikkassetten, Singles und LPs klangen laut, roh und ungestüm. Die Band, deren Wortführer Richard H. Kirk war, kam anfangs ohne E-Gitarren aus. Ihnen gefielen die fiependen, künstlichen Sounds von Synthesizern besser als das allgegenwärtige, als authentisch geltende Rock-Gitarren-Gedröhne. Damals hatte Punk zu einem Kulturkampf geführt: So ziemlich alles stand zur Disposition, professionelles Können wurde als zweitrangig erachtet, Offenheit und Do-It-Yourself-Strategien standen hoch im Kurs.

Bei Auftritten führte die Band vor, wie energiegeladen und überfordernd die moderne Welt sein kann: Sie projizierte Schnipsel aus (Porno-)Filmen an die Wand, spielte O-Töne aus Nachrichtensendungen ein, dazu flackerte eine wilde, hypernervöse Lightshow.

Vorbild waren die Zürcher Dadaisten

Das hatte Methode. Benannt hatte sich die Band nach dem gleichnamigen Zürcher Treffpunkt der Dadaisten. Wie die Pioniere dieser Bewegung, verstanden sich auch ihre britischen Wiedergänger als Künstler, die mit Avantgarde-Techniken, mit Collage und Cut-Up ans Werk gingen, in diesem Fall an die Musik. "Wir hatten uns schon früh für das Werk von William S. Burroughs zu interessieren begonnen", so Kirk 2013 gegenüber dem Ox-Fanzine: "Der schrieb über die Kontrolle, die die Gesellschaft über Menschen ausübt, über Korruption, über die Manipulationsversuche der Regierungen, über die Lügen, die sie den Menschen erzählen. Außerdem entwickelte er die literarische Technik des Cut-up, bei der man einen Text zerschneidet und neu arrangiert. Wir wendeten diese Cut-up-Technik auf unsere Musik an – indem wir Bänder auseinander schnitten und neu zusammenklebten – und auch auf unsere Texte."

1979 erschien "Mix-Up", das Debutalbum auf dem unabhängigen "rough trade"-Label: So ziemlich das Gegenteil von gefälligem Pop, von Boy-meets-Girl-Verwirrung. Cabaret Voltaire waren, was die Hippies einst Underground genannt hatten. Noch in den achtziger Jahren beschwerten sich die Gruppenmitglieder, dass sie bei Tourneen in den Wohnungen von Fans übernachten mussten.

Da lag es natürlich nahe, irgendwann das Angebot einer großen Plattenfirma anzunehmen und Filmsoundtracks zu produzieren. Cabaret Voltaire, längst zum Duo geschrumpft, brachte selbst dieser Wechsel nicht den erhofften, kommerziellen Erfolg. Immerhin hatten sie da längst andere Electro-Pop-Acts wie Depeche Mode, New Order und Heaven 17 beeinflusst.

Das letzte Album spielte er ganz allein ein

Richard H. Kirk, der Arbeitersohn aus Sheffield, prägte vier Cabaret-Voltaire-Alben, die zwischen 1979 und 1981 erschienen, als visionärer Elektronik-Künstler, der bestimmte Themenkomplexe wie religiösen Fundamentalismus in Klanggewittern abbildete und erforschte.

Wer diese Rolle ausfüllen will, muss kein Virtuose sein, sondern Ideen haben. Nach dem vorläufigen Ende der Band widmete sich Kirk als Produzent und DJ unter zahlreichen Noms de Guerre dem aufstrebenden Techno-Genre.

Erst nach der Jahrtausendwende belebte er Cabaret Voltaire wieder, das letzte Album der Band erschien 2020. Richard H. Kirk hat es ganz allein eingespielt. "In Sheffield kann man gut leben, es ist viel billiger als London", sagte Kirk im vorgerückten Alter: "Es ist okay hier, nur die Winter nerven mich jedes Jahr mehr, sie scheinen immer kälter zu werden. Früher hat mir das nichts ausgemacht, heute würde ich den Winter über gerne wo leben, wo es wärmer ist. Die Kälte kriecht einem einfach mehr in die Knochen, wenn man älter ist."

Wie "mute records", sein Londoner Label gestern mitteilte, ist der Elektronik-Pionier nun überraschend mit 65 Jahren gestorben.

We miss you, Captain Kirk! Wir werden diesen Pionier radikaler Popmusik vermissen.