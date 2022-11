Kit(t)chen-Kunst: Ausstellung im Sisi-Schloss

So zeigt ein Wirrwarr aus Gabeln den verstellten Blick nach draußen. Die Ausstellung spielt aber auch bewusst mit den Vorurteilen der Betrachter: So ist ein gesamter Raum schwarz-weiß gestaltet, voll mit Schubkästen, darin Schöpfkellen und Besteck aus dem Knast.

Die Kunstwerke sind von 60 inhaftierten Frauen angefertigt worden - und das in den vergangenen vier Jahren. Sie alle sind jetzt für interessierte Käufer zu haben. Der Erlös geht an den Förderverein FrauenHaft e.V., der damit Freizeit-Angebote in der JVA Aichach finanziert.

"Kit(t)chen-Stories" - die neue Ausstellung im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss im Landkreis Aichach Friedberg. Dort ist sie seit heute (Vernissage 17. November , 18 Uhr) bis zum 27. November zu sehen.