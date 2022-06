Kissinger Sommer startet unter neuer künstlerischer Leitung

2020 musste er wegen Corona ausfallen, 2021 fand er in reduzierter Form statt, deswegen soll er dieses Jahr endlich wieder richtig durchstarten: der Kissinger Sommer – das kulturelle Aushängeschild der Kurstadt Bad Kissingen, die sich neuerdings auch zum UNESCO-Welterbe zählen darf.

Der neue Intendant Alexander Steinbeis hat sich vorgenommen, das Klassikfestival noch stärker nach außen zu tragen, um ein breiteres und jüngeres Publikum zu erreichen. Bis zum 17. Juli stehen über 60 Konzerte und Veranstaltungen auf dem Programm. Viele davon sind Gratisangebote.

Start mit einem Gratiskonzert auf dem Marktplatz

Gleich zum Auftakt spielt das Ensemble des hr-Sinfonieorchesters um 18 Uhr ein kostenloses Prélude-Konzert auf dem Bad Kissinger Marktplatz. In großer Besetzung tritt das hr-Sinfonieorchester dann um 19.30 Uhr beim Eröffnungskonzert im Regentenbau auf. Auf dem Programm stehen Werke von Antonín Dvořák, Franz Liszt und Emmerich Kálmán. Dessen Operette "Die Csárdásfürstin" wird in Auszügen präsentiert. Es singen die Opernstars Annette Dasch (Sopran) und Daniel Schmutzhard (Bariton). Sprecherin ist die Schauspielerin Christine Neubauer.

Wien – Budapest – Prag – Bad Kissingen

Das Eröffnungskonzert steht ganz im Zeichen des diesjährigen Mottos des Kissinger Sommers "Wien – Budapest – Prag – Bad Kissingen". Alexander Steinbeis hatte sich dabei von der Bad Kissinger Geschichte inspirieren lassen. Unter anderem fungierten die Wiener Symphoniker in den Sommermonaten von 1906 bis 1918 als Bad Kissinger Kurorchester. Viele Kurmusiker kamen später aus Prag. Der aus Böhmen stammenden Baumeister Balthasar Neumann plante die Verlegung der Fränkischen Saale, bei der 1737 die Rakoczy-Quelle wiederentdeckt wurde. Die wiederum wurde nach dem ungarischen Freiheitskämpfer Fürst Ferenc Rákóczi benannt.

Große Orchester und weltbekannte Solisten

Neben den Wiener Symphonikern werden passend zum Festivalmotto auch die Tschechische Philharmonie und das Franz Liszt Kammerorchester Konzerte geben. Weitere Orchesterkonzerte bestreiten unter anderem das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das WDR Sinfonieorchester, die Bamberger Symphoniker, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Das Publikum darf sich außerdem auf weltbekannte Solisten freuen, wie etwa die Geigerinnen Patricia Kopatchinskaja und Janine Jansen oder die Pianisten Rudolf Buchbinder, András Schiff und Daniil Trifonov.

Stardirigenten Rattle und Oramo in ungewohnten Rollen

Die beiden Stardirigenten Simon Rattle und Sakari Oramo treten in ungewohnten Rollen auf. Rattle begleitet die Mezzosopranistin Magdalena Kožená am 1. Juli am Klavier. Oramo spielt am 6. Juli Geige bei einem Wandelkonzert. Ein Wiedersehen gibt es außerdem mit den Teilnehmern des Kissinger KlavierOlymps und mit der Kissinger Liederwerkstatt, bei der regelmäßig auch eigens dafür geschaffene Neukompositionen zur Aufführung kommen.

Symphonic-Mob im Innenhof des Luitpoldbads

Zu den Gratisangeboten dieses Kissinger Sommers gehören neben diversen Prélude-Konzerten an verschiedenen Orten in der Stadt auch Konzerteinführungen, Lesungen und Künstler-Gespräche, die Intendant Alexander Steinbeis mit einigen der Stars führen wird. Am ersten Samstagnachmittag ist im Innenhof des historischen Luitpoldbads ein "Symphonic Mob" geplant, bei dem Laien zusammen mit Profis des hr-Sinfonieorchesters populäre Werke der klassischen Musik aufführen, unter anderem den Torero-Marsch aus der Bizet-Oper "Carmen" und den Gefangenenchor aus Verdis Oper "Nabucco". Mit von der Partie ist auch die Kantorei Herz-Jesu Bad Kissingen.

Angebote für junge Menschen

Speziell an junge Leute richtet sich ein Education Projekt. Schülerinnen aus Bad Kissingen haben unter der Leitung von Regisseurin Enke Eisenberg und Choreograph Valerio Porleri eine Ausdruckstanz-Darbietung einstudiert, die am 25. Juni im Kurtheater aufgeführt wird. Der Titel lautet "Sense – Sinn, Gefühl, Wahrnehmung, Verstand, Bedeutung". Für kleine Musikfans ab drei Jahren spielt die Puppenphilharmonie Berlin am 9. Juli im Kurtheater ein Kinderkonzert.

Orchesterkonzerte per Live-Stream in Kliniken

Und auch Menschen, die aus Altersgründen oder krankheitsbedingt keine Konzerte besuchen können, sollen am Kissinger Sommer teilhaben dürfen. Acht große Orchesterkonzerte werden erstmals in Kliniken, Reha-Einrichtungen und Altenheimen per Live-Stream zu erleben sein. Dieses Projekt nennt sich "Gesund mit Musik" und wird vom Bund mit Mitteln aus dem Etat für Kultur und Medien gefördert.

Diese acht Konzerte überträgt die Stadt Bad Kissingen auch auf der Internetseite des Kissinger Sommers. Zwei weitere Live-Übertragungen im Internet übernehmen der Bayerische Rundfunk und der Sender ARTE zusammen mit dem Hessischen Rundfunk.