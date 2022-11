Kirschwasser mit Viagra: "Brandner Kaspar"-Musical in München

Die großartig schrullige Tanja Maria Froidl ist ein spindeldürrer Boandlkramer, der mit der himmlischen Bürokratie nicht sonderlich klar kommt, schon gar nicht, seit deren Buchhaltung droht, in die "Cloud" abzuwandern. Und Armin Stockerer in der Titelrolle ist weniger Schlitzohr als gewiefter Taktiker. Dass er im Dorf nicht gerade ein Sympathieträger ist, wird auch schnell deutlich: Der Mann ist geschäftstüchtig, Egoismus ist ihm nicht fremd - was er gerade noch rechtzeitig bereut. Michael A. Grimm als jovialer Pfarrer und stressgeplagter Himmelspförtner setzt vergeblich auf die beruhigenden Arzneien der Hildegard von Bingen: Johanniskraut ist gerade aus, sie empfiehlt stattdessen Klang-Meditation.

Auf Wunsch Flamenco

Es dauert ein paar Momente, bis der Abend in Gang kommt, was auch an der Tonanlage liegt, die offenbar erst warmlaufen muss, damit die Sänger textverständlich sind. Dann jedoch ist dieser "bayrische Mythos" ein herzerwärmendes Vorweihnachtserlebnis, ohne jemals sentimental zu werden. Der Brandner Kaspar für moderne Zweifler: Denn wie sich herausstellt, ist der Himmel zunächst leer. Die Gewerkschaften haben dort einen Ruhetag durchgesetzt. Dafür gibt´s auf Wunsch Flamenco von der Costa del Sol.

Termine bis 8. Januar 2023 im Silbersaal des Deutschen Theaters München