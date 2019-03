Neuer Film im Kino: Doris Dörrie spürt keinen Erfolgsdruck

Die Regisseurin Doris Dörrie spürt keinen Erfolgsdruck bei der Fortsetzung der Tragikömodie "Kirschblüten - Hanami", betont sie.

Am Tag vor dem Kinostart von "Kirschblüten & Dämonen" sagte Dörrie im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2: "Da bin ich anscheinend relativ unempfindlich."

"Ich habe den Druck nach "Männer", was ja nun der absolute Überflieger war, auch nie gespürt. Ich versuche immer die Geschichte, die mich interessiert, so gut wie möglich zu erzählen. Und dann ist es natürlich schön, wenn die Leute kommen und sich das anschauen. Aber einen Druck kann ich mir jetzt nicht selbst auferlegen - außer eben den Druck, gut zu sein." Doris Dörrie, Regisseurin

"Reinfallen lassen in die eigene Geschichte"

Die Regisseurin sagt über ihren neuen Film: "Es ist eine Abenteuergeschichte - das Abenteuer der eigenen Familie und der eigenen Seele. Was passiert, wenn man sich wirklich nochmal ganz tief reinfallen lässt in die eigene Geschichte, in die Geschichte der Kindheit und in das, was man in seiner Seele bewegt."

"Es interessiert mich schon sehr, dass es eben keine Wahrheit über Familie gibt, wie sonst auch nicht. Aber in der Familie ist es besonders eklatant, weil jeder in der Familie so sein eigenes Drehbuch schreibt, wie Familie so ist oder wie die Eltern so sind oder waren." Doris Dörrie, Regisseurin

Faszinierendes Japan

Dörrie ist begeistert von Japan, auch wenn ihr der Grund dafür selbst nicht klar ist. Es sei immer etwas Neues.

"Was mich aber bei jedem Besuch wieder fasziniert, ist, dass in Japan die Grenzen zwischen den Dingen sehr viel durchlässiger sind. Weil alle Japaner an Geister glauben, hat auch alles eine Geisternatur. Dinge sind dort eher möglich als bei uns, wo wir sehr an diese strenge Unterscheidung glauben zwischen fester Materie und Geist." Doris Dörrie, Regisseurin