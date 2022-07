Kirill Serebrennikow: Putins Propaganda "hasst die Kunst"

Freiheit sei einer der wichtigsten Bestandteile einer jeden Kultur, sagt der russischer Film- und Theaterregisseur Kirill Serebrennikow (52) in einem Interview. Die Kunst sei ein Ausweg aus Ängsten und Stress. "Wir haben immer Angst und fühlen uns unterdrückt. Es ist nicht gut, so zu leben", sagte er der "Welt am Sonntag". Derzeit sorgten sich viele Menschen wegen des Kriegs in der Ukraine oder spürten Angst vor neuen Krankheiten wie den Affenpocken.

"Sie hassen alles, was mit ihnen um die Seele der Menschen konkurriert"

Freiheit sei einer der wichtigsten Bestandteile einer jeden Kultur, betonte Serebrennikow. "Ein Kunstwerk kann unter furchtbaren Umständen geschaffen werden. Aber es wird immer mit dem Wunsch nach Freiheit verbunden sein." Es sei ein Privileg, keine Angst zu haben: Die Lage ändere sich, "wenn Ihnen Bomben auf den Kopf fallen oder Sie politischem Druck ausgesetzt sind".

"Das Gegenteil von Kunst" aber sei die Propaganda des russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Sie hasst die Kunst. Denn Kunst regt die Leute zum Denken an." Propaganda bedeute Massenaufläufe und Befehle, Kunst und Kultur stünden dagegen für den "persönlichen Pfad des Individuums", so der Regisseur. "Deshalb hassen diese Leute das Filmemachen, sie hassen das Theater, sie hassen alles, was mit ihnen um die Seele der Menschen konkurriert."

Kirill Serebrennikow in Cannes

Bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai diesen Jahre machte der Regisseur im dortigen Wettbewerb Schlagzeilen mit seinem Film "Tchaikovsky's Wife" über die Homosexualität des russischen Komponisten Peter Tschaikowsky, dargestellt hauptsächlich aus der Perspektive von dessen leidgeprüfter Ehefrau Antonina Miliukova, die sich von der Hochzeit Wohlstand und Ansehen erhoffte. In Russland gilt Tschaikowskys sexuelle Veranlagung als unerwünschtes Thema, gilt der Tondichter doch wie Puschkin zu den viel genannten "Helden" der russischen Kultur. Zuletzt war der Film auch auf dem Filmfest München zu sehen.

Serebrennikow war in Russland wegen angeblicher Veruntreuung staatlicher Mittel zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden und stand lange unter Hausarrest und Ausreiseverbot. Völlig überraschend hatte der russische Künstler dann eine Reiseerlaubnis bekommen und konnte ins Ausland gehen.