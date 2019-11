Kirchner und Picasso: Ausstellung stellt Künstler gegenüber

Ernst Ludwig Kirchner kam 1880 in Aschaffenburg zur Welt, Pablo Picasso ein Jahr später in Málaga. Im Kirchnerhaus in Aschaffenburg werden nun beide Künstler in einer Ausstellung verglichen: "Blickwechsel: Kirchner – Picasso" kann ab sofort bis März 2020 besucht werden.

Kirchners und Picassos Werke vereint

Der expressionistische Jahrhundertkünstler Kirchner wurde am 6. Mai 1880 in diesem Haus am bayerisch-preußischen Grenzbahnhof in Aschaffenburg geboren. Schon als kleiner Junge faszinierte ihn neben den vorbeifahrenden Zügen die Kunst, später auch Kollegen wie Pablo Picasso. Persönlich lernten Sie sich jedoch nicht kennen. Nun sind sie zumindest durch Ihre Werke vereint.

Vergleich, den es so noch nicht gegeben hat

"In der Tat ist es so, dass es diese Ausstellung noch nie gegeben hat", erzählte Kuratorin Brigitte Schad. Ausgangspunkt war, dass die gleichaltrigen Künstler bekannte Vertreter der klassischen Moderne sind. Außerdem haben sich Picasso und Kirchner ab 1904 intensiv mit Druckgrafiken befasst, so Brigitte Schad. In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre näherten sich ihre Stile stark an.

Die Ausstellung soll einen direkten Vergleich der beiden Künstler ermöglichen. "Wir haben versucht, in der Hängung der Ausstellung immer Kirchner und Picasso nebeneinander zu zeigen", sagt die Kuratorin.