"Kirchner-Kubus": Kunst-Installation am Aschaffenburger Bahnhof

Der Maler Ernst Ludwig Kirchner gehört zu den bedeutendsten Vertretern des Expressionismus. In seiner Geburtsstadt Aschaffenburg gibt es ab dem 16. Oktober eine spektakuläre Installation auf dem Bahnhofsvorplatz: Der "Kirchner-Kubus" – und der enthält eine kunsthistorische Sensation.

Begehbarer Würfel beinhaltet Wandgemälde

Der begehbare Würfel ist 5,50 Meter hoch. Er ist Teil der Ausstellung "Kirchners Badende", die das Kirchner Haus-Museum in Aschaffenburg zu seinem 10. Jubiläum präsentiert. Im Inneren des Kubus am Bahnhof erwartet den Besucher nicht weniger als eine Sensation: Eine 1:1-Nachbildung von Wandgemälden Kirchners in Farbe, die in der Zeit des Nationalsozialismus eigentlich unwiederbringlich zerstört wurden.

Gemäldezyklus im Nationalsozialismus zerstört

Ernst Ludwig Kirchner schuf die fünf raumhohen Wandgemälde im Jahr 1916 im Brunnenturm des damaligen Sanatoriums in Königstein im Taunus. Dort war der Künstler als Patient – wegen eines psychischen Zusammenbruchs als Soldat im ersten Weltkrieg. "In Erinnerung an glückliche Zeiten auf der Insel Fehmarn hat Kirchner während seines Aufenthalts in Königstein diesen Gemäldezyklus in kürzester Zeit, nämlich innerhalb von 6 Wochen geschaffen", erklärt Brigitte Schad, Leiterin des Kirchner-Museums in Aschaffenburg.

Im Nationalsozialismus wurden die Werke des Expressionisten als entartete Kunst gebrandmarkt, die Wandgemälde in Königstein zerstört. Danach waren vor allem Schwarz-Weiß-Aufnahmen von dem Werk bekannt.

Glücklicher Museumsfund verleiht Farbe

Dass die Besucher des "Kirchner-Kubus" diese Wandgemälde jetzt erstmals wieder in Farbe bestaunen können, ist einem glücklichen Museumsfund zu verdanken. Ohne ihn wäre die Farb-Rekonstruktion nicht möglich gewesen. Brigitte Schad erinnert sich: "Durch ein Blättern im Katalog der Kirchner-Ausstellung des Städel-Museums im Jahr 2010, da fand ich zum ersten Mal diese Wandgemälde aus Königstein in klein, in Farbe abgebildet. Und über einen Anmerkungstext konnte ich dann recherchieren, dass diese alten Glas-Diapositive im Depot des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg lagen." Die Wiederentdeckung ist von großer Bedeutung, denn Farbe ist für die Wirkung der expressionistischen Malerei essentiell.

Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Aschaffenburg

Die Herausforderung, die wenigen Zentimeter hohen Glas-Positive auf ein 1:1-Modell zu übertragen, auch farblich hat die Technische Hochschule Aschaffenburg übernommen. Ebenso die Idee, den Brunnenturm des Sanatoriums in Königstein in dem Kubus nachzubauen. Die Projektleitung lag bei Jens Elsebach, Professor für multimediale und technische Dokumentation. Mit einem 3D-Scanner wurde der Brunnenturm in Königstein ausgemessen und in das Modell des Kubus übertragen.

Bei der Farb-Rekonstruktion war es wohl kniffelig, das berühmte Kirchner-Blau zu treffen, berichtet Elsebach: "Da hatten wir natürlich Beratung von den Kirchner-Experten, die letztendlich viele Werke kennen im Original und dann sagen konnten, wie dieses blau auch aussehen soll."

Ausstellung im Kirchner-Haus

Die Ausstellung im Kirchner-Haus ist nicht weniger spektakulär. Museums-Leiterin Brigitte Schad hat außergewöhnliche Exponate zusammengetragen unter dem Titel "Kirchners Badende – Einheit von Mensch und Natur". Zu sehen sind einzigartige Ölgemälden, Aquarelle, Zeichnungen und druckgrafischen Arbeiten. In der Ausstellung kann chronologisch der Schaffensprozess Kirchners nachvollzogen werden: Von 1908 bis 1933, angefangen mit Aktdarstellungen im Atelier in Dresden und später draußen in der Natur an den Moritzburger Seen, Fehmarn und später in der Schweiz.

Ernst Ludwig Kirchner wurde am 6. Mai 1880 in Aschaffenburg geboren, in einem Haus schräg gegenüber vom Bahnhof, dem heutigen Kirchner Museum. Er starb 1938 in der Schweiz. Kirchner zählt zu den wichtigsten Vertretern des Expressionismus und war Gründungsmitglied der Künstlergruppe "Brücke".