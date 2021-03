Kirchliche Nachbarschaftshilfe im Lockdown

Reinhard Colsman ist 88 Jahre alt. Der Münchner leidet an Osteoporose, hat mehrere Wirbelbrüche hinter sich und ist an seine Wohnung gefesselt. Er lebt alleine, seine Frau ist verstorben. Einmal lag er im Bett und konnte nicht mehr aufstehen, 24 Stunden später begann er, um Hilfe zu rufen. "Eine Nachbarin hat mich auf der Treppe gehört und den Notdienst gerufen."

Nachbarschaft ist ihm schon immer wichtig, heute ist sie für ihn sogar überlebenswichtig. Mittlerweile bekommt er Hilfe beim Einkaufe, über die Nachbarschaftshilfe der evangelischen Kreuzkirche. Christa Renges fragt ihn jeden Dienstag telefonisch nach seinen Wünschen, dann bringt sie ihm die Lebensmittel nach Hause. Zeit für einen Plausch nimmt sie sich auch. "Es fühlt sich für mich gut an, Gutes zu tun", sagt die 38-jährige IT-Expertin. "Vielleicht bin ich irgendwann ja auch mal froh, Hilfe zu bekommen."

Kirche in der Großstadt: Zu den Menschen gehen

Warum organisiert ausgerechnet die Kirche eine Nachbarschaftshilfe? Wäre das nicht in erster Linie eine Aufgabe der Stadtverwaltung? "Kirche will direkt zu den Menschen gehen, auch hier in der Stadt, das entspricht ihrem diakonischen Selbstverständnis", sagt Kerstin Brinckmann, Organisatorin der Nachbarschaftshilfe der Münchner Kreuzkirche. Finanziert wird ihre Stelle vom Diakonieverein der Gemeinde. Wer Hilfe brauche, der solle sie auch bekommen, auch hier mitten in der Millionenstadt München. Schon seit 2002 gibt es die Nachbarschaftshilfe der evangelischen Kreuzkirche in Schwabing West, einem Stadtteil mit knapp 69.000 Einwohnern. Zurzeit werden 25 Menschen begleitet. Beworben wird das Angebot über das Gemeindeblatt.

Kerstin Brinckmann plant die "Tandems", schaut also, welche Helferin und welcher Hilfesuchende zusammenpassen, von den Bedürfnissen, aber auch vom Zeitaufwand her. Und sie begleitet die Ehrenamtlichen mit Gesprächen und Fortbildungen. Wer helfen will, wie Christa Renges, meldet sich selbst bei Brinckmann. Anders ist es bei den Seniorinnen und Senioren. Hier bitten oft Verwandte, die weiter weg wohnen, um Hilfe für ihre alten Eltern. Dann fragt Kerstin Brinckmann bei den Betroffenen nach, ob er oder sie überhaupt Hilfe möchte. "Und manche müssen erst lernen, Hilfe anzunehmen", sagt sie. Wer sich sein Leben lang selbst die Butter im Supermarkt ausgesucht habe, der müsse im Alter loslassen. Corona hat vieles verändert: Kaffeerunden sind nicht möglich, Hilfe wird auf das Wesentliche reduziert, mit Abstand und Maske. Eines aber zeigt die Pandemie, sagt Brinckmann: Die Jungen haben viel Verständnis für die ältere Generation. "Viele junge Menschen sagen mir: Ich bin eh daheim im Homeoffice, ich kann für jemanden einkaufen gehen."