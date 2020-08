Kirchenwald und Schöpfungsverantwortung

Bernhard Vollmar leitet die Forstabteilung des Erzbistums München und Freising und ist für 5.000 Hektar Kirchenwald verantwortlich. Die Wälder des Erzbistums sind zwischen einem Hektar und 150 Hektar groß. Früher erfüllte der Kirchenwald vor allem ökonomische Zwecke, er sicherte den Pfarrern ein Einkommen.

Seit dem 12. Jahrhundert sind die Bistümer Waldbesitzer

Kirchenwälder haben eine lange Geschichte: Die Urpfarreien entstanden seit der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts bis ins 10. Jahrhundert. Wälder befinden sich also seit über 1.400 Jahren im Besitz von Pfarreien und Bistümern.

Hauptaufgabe: den Wald zukunftssicher machen

Seine wichtigste Aufgabe als Förster sieht Bernhard Vollmar darin, den Wald für den Klimawandel widerstandsfähig zu machen. "Wir sind durch die Erderwärmung gezwungen, die Wälder so umzubauen, damit wir überhaupt unseren Enkeln und Urenkeln Wald mitgeben können. Die Fichte, die wir jahrhundertelang bei uns in der Gegend entwickelt haben, wird in naher Zukunft nicht mehr existieren können, aufgrund mangelnder Niederschläge und zu hoher Temperaturen", sagt Förster Vollmar.

Er geht davon aus, dass es in 60 bis 70 Jahren keinen Fichtenwald mehr in Bayern geben wird. "Und deshalb bauen wir Ersatzbaumarten wie die Eiche an. Da sind wir im Klosterwald Maria Eich schon ganz gut dabei."

Erhaltung und Vermehrung der Biodiversität

Artenvielfalt im Wald erkennen und diese fördern, das ist ein Ziel der Forststrategie des Erzbistums München und Freising. "Kahlschläge sollen vermieden werden und klimatolerante Baumarten, wie die Weißtanne oder eben die Eiche, sollen angebaut werden. Außerdem ist ein lichtdurchlässiger Waldrandbereich mit Bäumen zweiter Ordnung und Sträuchern wichtig", sagt Bernhard Vollmar.

Vorbild Klosterwald Maria Eich: Artenschutz durch Nutzungsverzicht

Die Methusalem-Bäume in Maria Eich sind ein einzigartiges Biotop. Durch jahrzehntelangen Nutzungsverzicht der teilweise 300 Jahre alten Eichen konnten Lebensräume für seltene Tierarten bewahrt werden. Bei einer Kartierung wurden im Jahr 2015 über 450 Insekten und Fledermausarten festgestellt, 88 Holzkäferarten, davon viele mit besonderem Schutzstatus.

Totholz im Wald: wichtig für Tiere und Boden

Totholz spielt im Ökosystem Wald ebenfalls eine wichtige Rolle. "Meist sind es Pilze und Insekten, die als erstes einen geschwächten Baum befallen oder sich in Höhlen und Nischen noch lebendiger und toter Bäume einfinden. Das Holz wird nach und nach zersetzt und bietet dann wertvollen Lebensraum und eine Nahrungsquelle für andere nachfolgende Tier- und Pflanzenarten," erklärt Bernhard Vollmer.