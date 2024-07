Kirchenthemen im Kabarett – provoziert das noch?

"Wegen einer Bombendrohung beginnt der Einlaß ca. 45 Minuten später", steht in Schreibschrift auf einem gelochten Blockblatt, das an der Eingangstür zum "Alten Kino" klebt. Die Kleinkunstbühne in Ebersberg war da erst ein gutes Jahr in Betrieb und schon rückte ein Kommando mit Sprengstoffhund an, erinnert sich Markus Bachmeier. Bis heute leitet er die Bühne und arbeitet als Manager für den Kabarettisten Michael Altinger.