Kirchentag im Ruhrpott: Dortmund im Strukturwandel erleben

Der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm ist die letzten Kilometer zum 37. Evangelischen Kirchentag sogar mit dem Fahrrad gefahren. Wie er kamen gut 1.000 Kirchentagsteilnehmer mit dem Rad. Die meisten der 118.000 Teilnehmer reisten mit der Bahn an, 3.158 sind auch aus Bayern gekommen. Dortmund, die größte Stadt des Ruhrgebiets, ist bereits das dritte Mal in der 70-jährigen Geschichte der protestantischen Großveranstaltung Gastgeber für den Kirchentag.

Gemeinschaftsunterkunft: "Wie auf der Berghütte in Bayern"

118.000 Dauerteilnehmer: Dafür rechnen die Organisatoren 84.000 Brötchen und 168.000 Scheiben Brot in den Gemeinschaftsquartieren. Die ersten davon wurden bereits gegessen nach der ersten Nacht, zum Beispiel in der Holtegrundschule in Lütgendortmund, wo circa 100 Menschen übernachtet haben. Gerechnet hatten die Veranstalter mit 200.

"Mit Großeltern, Eltern und zwei Kindern sind wir untergebracht. Am zweiten Tag brauche ich dann eine Wiese und eine Picknickdecke, um den Schlaf nachzuholen. Das ist wie in Bayern auf der Hütte. Die Hemmschwelle zur Kommunikation ist auf dem Kirchentag geringer. Hier sind viele gute "Hüttengespräche" möglich. Für ein Gemeinschaftsquartier ungewöhnlich ruhig, weil wir so tolle Gastgeber haben. Irgendwann fängt dann immer irgendeiner an zu schnarchen." Kirchentagsbesucher aus dem Gemeinschaftsquartier.

Gut 20.000 Teilnehmer sind in Gemeinschaftsquartieren untergebracht. Verteilt über ganz Dortmund, dem ehemaligen Zentrum für Kohle und Stahl:

"Das war eine Industriestadt. Da ein Stahlwerk, da ein Stahlwerk, da ein Stahlwerk. Dann die vielen Zechen. Dreckig war es hier. Da waren einige Stadtteile, da konnte man keine zehn Schritte gehen, ohne dass man schwarz war." Dortmunder

Von Stahl und Bergbau zur Christenschau

Jeder dritte Dortmunder arbeitete früher im Bereich Kohle und Stahl. Jetzt ist die Schwerindustrie weg. Die letzte Zeche wurde 1987 geschlossen. Irgendwann hätten sie alle zugemacht, sagt ein Dortmunder, und man musste sich umorientieren. Seither habe sich viel zum Positiven verändert: Es gebe nun mehr Grünanlagen und auch bessere Luft.

Dortmund bietet mehr als günstige Mieten

Anstelle von Stahlwerken sind schicke Wohngebiete mit einem künstlichen See, dem Phönixsee, entstanden. Statt Arbeitern kommen jetzt Künstler und Studenten in die Ruhrmetropole und haben beispielsweise die Nordstadt verändert, meint Christian Graf von der Evangelischen Kirche in Westfalen: "Es ist das größte zusammenhängende Gründerhausviertel in Westfalen. Der Wohnraum ist billig, die Verkehrsanbindung ist hervorragend, wir haben eine Hochschule und Fachhochschule in der Stadt."

Zusammenhalt ist aus den Zechenzeiten erhalten geblieben

Auch wenn sich viel gewandelt hat - die Mentalität der Dortmunder Arbeiterstadt lebt nach wie vor fort:

"Unabhängig davon, woher wir kommen, wir halten zusammen, wir sind Dortmunder, das hat mit dieser Kultur vom Pütt zu tun, vom Bergbau." Christian Graf

Zusammenhalt trotz Wandel. Dortmund will diese Stadtkultur den Kirchentagsbesuchern vermitteln. Auf dem Kirchentag gibt es extra ein eigenes "Zentrum Wandel". Wandel in Gesellschaft, Wandel in der Kirche: Das ist es, was heute gebraucht wird, meint Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche in Westfalen: "Dortmund kann Wandel. Diesem Phänomen und den vitalen Kräften, die Wandel auch freisetzt, werden wir nachspüren, mit Prominenten und im Gespräch mit Menschen, die den Wandel hier auch mitgestaltet haben."

Kirchentag als gute Werbung für die Ruhrgebietsstadt im Wandel

Mehr als 1.000 Jahre Geschichte. Zu 95 Prozent im zweiten Weltkrieg durch Luftangriffe zerstört. Die Stellung als Industriezentrum verloren. Heute sollen von Dortmund neue Impulse ausgehen, etwa für mehr Nachhaltigkeit. Beim Projekt Oasis etwa gehe es um Fassadenbegrünung im urbanen Raum als Landeplatz für die Bienen, um dem Insektensterben entgegenzuwirken, erzählt Gunda von Fircks vom Institut für Kirche und Gesellschaft.

50 Projekte hat das Institut für Kirche und Gesellschaft auf dem Kirchentag zusammengetrommelt und hofft so, die Ideen aus Dortmund für mehr Nachhaltigkeit über Westfalen hinaus bekannt zu machen.