Kirchenkunst: Ist Restaurierung Luxus oder Kulturpflege?

Das Erzbistums München-Freising ist reich, vor allem reich an Gotteshäusern: 746 Kirchen, 1.140 Filial- und Nebenkirchen sowie 1.406 Kapellen zählen zum Besitz. Letztere sind aber oftmals in Privatbesitz, das bedeutet, sie müssen von den Eigentümern erhalten werden. Doch für mehr als 1.800 Kirchen ist das Erzbistum für die Instandhaltung zuständig - und das wird zunehmend zum finanziellen Problem.

Luxusmaßnahmen bei der Sanierung werden vermieden

Die spätgotische Kirche in Wasserburg ist momentan das größte Projekt im Erzbistum. Der Dachstuhl muss repariert werden, die meisten Holzbalken sind mehr als 600 Jahre alt. Bis auf zehn Millionen Euro könnten sich die Kosten summieren. Hans Rohrmann vom Kunstreferat des Erzbistums München-Freising ist für die Sanierung verantwortlich. Früher wurde bei einer solch großen Maßnahme, nämlich das gesamte Dach instand zu setzen, automatisch eine Gesamtinstandsetzung in die Wege geleitet, erklärt er. Heute diskutiere man viel mehr, und die Frage bei jedem Projekt sei: Was kann man sich leisten?

"Unser Problem ist, dass wir sehr viele Kirchen im Bistum haben und immer abwägen, welche am Dringendsten saniert werden muss. Wir versuchen, alle Kirchen zu betreuen, und abzuwägen, was notwendig ist. Wir haben nach wie vor den Ansatz, alle Kirchen zu erhalten. Luxusmaßnahmen wollen wir allerdings vermeiden." Hans Rohrmann, Kunstreferat des Erzbistums München-Freising

Kirchenkunst erfreut Menschen

Die St. Antonius Kapelle bei Lenggries wurde 1860 erbaut. Ihr Ursprung geht auf ein Gelöbnis zurück, das die Gemeinde vor der Pest schützen sollte. Seit langem stehen Renovierungen an. Doch: Das Budget von Kirche und Staat für Sanierungen wird immer knapper. Deshalb müssen die Expertinnen abwägen, was wirklich wichtig ist. Für die Restaurierung in Lenggries sind Kirchenmalerin Barbara Bammer und Restauratorin Elisabeth Reiser zuständig. Sie haben schon an renommierten Sanierungen wie dem UNESCO-Welterbe Wieskirche in Steingaden oder an Originalen des berühmten spätgotischen Bildhauers Veit Stoß gearbeitet.

In der Antonius-Kapelle müssen sie sich auf den reinen Erhalt mancher Statuen und Gemälden beschränken. Die Wellen in einigen Öl- und Wandgemälden werden laut Auftrag nicht beseitigt.

"Der Aufwand wäre oft gar nicht so groß. Aber es müsste getan und bezahlt werden. " Kirchenrestauratorin Elisabeth Reiser

Viele Kunstwerke werden aus Kostengründen nur entstaubt

Die Arbeit der Expertinnen ähnelt der einer Operation: Mit Spritze und Tupfer konservieren sie Statuen und Bilder. Die Arbeit hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es wird weniger "Großes" gemacht, bedauert Kirchenmalermeisterin Barbara Bammer. Mittlerweile gehe es um einfache Reinigungen der Kunstwerke, entstauben, absaugen." Die Expertinnen restaurieren auch für Kommunale und private Auftraggeber.

Oftmals taucht die Kritik auf, dass es nicht Aufgabe der Kirche sei, Kunst- und Kulturgüter kostspielig zu erhalten, sondern wenn die Gelder knapp werden, sei Seelsorge die Hauptaufgabe. Dem stimmen die Barbara Bammer und Elisabeth Reiser zwar zu, dennoch: Ein schönes Gotteshaus erfreue die Menschen, und es gehe schließlich auch um den Erhalt von Kulturgütern.