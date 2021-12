Kirchenjahr 2021: Missbrauch – das lange Ringen um Aufarbeitung

Es geht um die Mitsprache von Betroffenen, um die Höhe der Anerkennungsleistungen und die Frage der Aufarbeitung: Auch 2021 ist die katholische Kirche in Deutschland bei der Missbrauchsaufarbeitung nur in Trippelschritten vorangekommen.

So sehen es jedenfalls Betroffene wie Patrick Bauer. Er ist Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz und als solcher Ansprechpartner für andere Betroffene: "Wir bekommen Beschwerden über die Dauer; wir bekommen Beschwerden, dass das alles empathielos verläuft; wir bekommen Beschwerden über die Höhe der Bescheide."

Bis zu 50.000 Euro für Missbrauchsopfer

Bis zu 50.000 Euro in Anerkennung des erlittenen Leids können Betroffene bekommen. Auf diese Summe haben sich die katholischen Bischöfe hierzulande geeinigt. Und an dieser Zahl orientiert sich auch die evangelische Kirche seit diesem Herbst – allerdings werden die Höchstbeträge nur in den seltensten Fällen ausgezahlt, und viele Betroffene haben das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden.

Als die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) im Frühsommer ihren Betroffenenbeirat aussetzt, ist das Wasser auf die Mühlen vieler Betroffener wie Detlef Zander: "Die EKD hat immer noch die Deutungshoheit und setzt so quasi die Leitplanken. Aber ohne Betroffene geht es nicht."

Unabhängige Kommissionen angekündigt oder gestartet

Nach Meinung der EKD ist der Betroffenenbeirat nach dem Rückzug etlicher Mitglieder nicht mehr arbeitsfähig. Sie kündigt eine Evaluation an, warum das Gremium scheiterte. Miteinbeziehen will die EKD Betroffene auch in die Erforschung des Missbrauchsskandals.

In der katholischen Kirche gibt es weiterhin keine einheitlichen Aufarbeitungsstandards, immerhin sind in allen bayerischen Bistümern inzwischen unabhängige Kommissionen geplant oder schon eingesetzt.

Frankreich: Kirchenimmobilien für Entschädigungsgelder zum Verkauf

In Frankreich macht im Herbst der Bericht der dortigen Unabhängigen Untersuchungskommission Schlagzeilen: Darin ist von 330.000 Betroffenen und etwa 3.000 potentiellen Tätern – also Priestern, Ordensleuten und anderen kirchlichen Mitarbeitern – zwischen 1950 bis 2020 zu lesen, bei fast einem Drittel der Taten handelte es sich um Vergewaltigung.

"Die Zeit der Naivität und Zweideutigkeit ist vorbei", versprach der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Eric de Moulins-Beaufort. Um die Opfer zu entschädigen, denkt die katholische Kirche über Immobilienverkäufe nach.

Neue EKD-Vorsitzende macht Aufarbeitung "zur Chef-Sache"

Ganz am Anfang steht die Aufklärung noch im Falle der Niederbronner Schwestern. Anfang des Jahres erheben ehemalige Heimkinder schwere Vorwürfe gegen Mitglieder des Ordens, die in einem Heim in Oberammergau in den 1970er Jahren Kinder schwer misshandelt und der Prostitution zugeführt haben sollen. Die Stadt München kündigt im Sommer eine Expertenkommission und einen trägerübergreifenden Aufarbeitungsverbund an.

Weitere Ankündigungen gibt es auch in der evangelischen Kirche. Im November sagt die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus, sie wolle das Thema zur Chefsache machen. Zuvor hatte sich ihr Vorgänger, Heinrich Bedford-Strohm, nachdenklich bis selbstkritisch zum Aufarbeitungsfortschritt in seiner Kirche geäußert.