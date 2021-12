Kirchenjahr 2021: Bischöfliche Auszeiten und Rücktrittsversuche

Der abgelehnte Rücktritt von Kardinal Reinhard Marx gehörte in diesem Jahr zu einem der denkwürdigsten Ereignisse in der katholischen Kirche. Der Erzbischof von München und Freising wollte auf sein Amt verzichten, um damit zu zeigen, dass er Verantwortung im Missbrauchsskandal der Katholischen Kirche übernimmt.

Es ist das Jahr 2018, als bei einer Pressekonferenz die Frage nach der persönlichen Verantwortung im Missbrauchsskandal aufkommt und eine Journalistin die Frage an die katholischen Bischöfe richtet: "Gab es einen oder zwei, die im Zuge ihrer Beratungen gesagt hätten: Ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, ich kann eigentlich diese Verantwortung des Amtes nicht mehr tragen." Da antwortet der Münchner Kardinal Reinhard Marx, damals noch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, mit einem klaren "nein".

Die Frage nach der persönlichen Verantwortung lässt Marx nicht los

Fast drei Jahre später, im Juni 2021, kommt er auf diese Frage zurück, als er vor die Presse tritt. "Die Frage ist mir nachgegangen. Bis heute. Und ich habe dort den Satz gesagt: Wir haben versagt. Und zu Hause dachte ich: Wer ist wir? Gehöre ich nicht mit dazu? Was bedeutet das für dich persönlich?"

Marx beschäftigt die Tatsache, dass auch er für eine Institution steht, in der tausendfach sexueller Missbrauch an Schutzbefohlenen geschehen ist und vertuscht werden konnte. Er stellt sich die Frage nach der Verantwortung und entschließt sich, dem Papst als ein eben solches Zeichen der Verantwortungsübernahme seinen Rücktritt als Erzbischof von München und Freising anzubieten. Auch, um dem seither vielzitierten "toten Punkt" etwas entgegenzuhalten, an dem Marx die Kirche zu dem Zeitpunkt sieht.

Thomas Sternberg, damals noch Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, zeigt sich überrascht von dem Rücktrittsgesuch. "Ich bin sicher: Mit Reinhard Kardinal Marx geht der Falsche." Indirekt spricht Sternberg damit den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki an, der zeitgleich in den Schlagzeilen ist.

Woelki entschuldigt sich nicht, bietet keinen Rücktritt an

Denn lange hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki die Veröffentlichung eines Rechtsgutachtens zu sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln verhindert – angeblich wegen methodischer Mängel. Im März geht Woelki dann mit einem neuen Gutachten an die Öffentlichkeit, das er im Jahr zuvor in Auftrag gegeben hatte. In einer Pressekonferenz räumt Woelki systembedingte Vertuschung im Erzbistum Köln ein. Dies hätte so nicht passieren dürfen, so Woelki. Eine Entschuldigung gibt es jedoch nicht, auch keinen Rücktritt. "Denn die Probleme würden nach meinem Weggang bleiben. So ein Rücktritt wäre nur ein Symbol, das nur für kurze Zeit hält. Ich werde moralische Verantwortung sehr wohl annehmen und wahrnehmen", so Woelki.

Woelki räumt jedoch ein, dass er in Einzelfällen nicht alles getan habe, was er hätte tun können. Das Gutachten stellt jedoch Pflichtverletzungen von anderen Würdenträgern im Erzbistum fest. Die Weihbischöfe Dominikus Schwaderlapp und Ansgar Puff werden vorläufig suspendiert. Beide Weihbischöfe bieten dem Papst ihren Rücktritt an. Auch dem früheren Kölner Personalchef und Generalvikar Stefan Heße werden in dem Gutachten mehrere Verstöße im Umgang mit Verdachtsfällen nachgewiesen. Heße ist mittlerweile Erzbischof von Hamburg.

Papst Franziskus lässt den Kölner Missbrauchsskandal jedoch erstmal untersuchen. Im Juni sendet er dazu zwei Visitatoren nach Köln. Am 24. September wird dann bekannt, dass der Papst sowohl die Rücktrittsgesuche der beiden Kölner Weihbischöfe und auch das Rücktrittsgesuch des Hamburger Erzbischof Stefan Heße ablehnt. Auch Kardinal Woelki bleibt im Amt. Nach Würdigung des Berichts der Visitatoren habe sich kein Hinweis ergeben, dass Woelki im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs rechtswidrig gehandelt habe, so der Papst in einem Gespräch mit Kardinal Woelki.

Der Papst hält an den Kardinälen fest

Schlussendlich verliert lediglich Offizial Günter Assenmacher seinen Job im Erzbistum Köln. Der vorläufig suspendierte Weihbischof Ansgar Puff kehrt nach wenigen Monaten in sein Amt zurück. Auch Weihbischof Dominikus Schwaderlapp wird nach einem Jahr Auszeit ins Kölner Erzbistum zurückkehren. Papst Franziskus hält also an beiden Kardinälen fest: Woelki unter der Auflage einer vorläufigen Auszeit; Marx unter der Zusicherung, auf dem rechten Weg zu sein.

EKD-Ratsvorsitzender räumt beim Rückzug Fehler ein

Der oberste Protestant in Deutschland, der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat 2021 seinen Rückzug längst angekündigt - und zieht ihn auf der EKD-Synode im November auch durch - allerdings ebenfalls nicht ganz unbeschadet.

Zwar hat Bedford-Strohm in seiner Amtszeit viel Zuspruch bekommen - etwa für sein Engagement in der Seenotrettung oder im Flüchtlingsjahr 2015 oder für seinen Einsatz im Sinne der Ökumene. Doch es gibt immer wieder Spannungen. Betroffene werfen der EKD vor, ihre Missbrauchsgeschichte nur halbherzig aufzuarbeiten. Opfer würden nicht angemessen entschädigt, Täter nicht konsequent belangt. Kurz vor seinem Amts-Ende zieht Bedford-Strohm eine gemischte Bilanz: "Bestimmte Dinge sind umgesetzt, auch die Aufarbeitung, die Studien, die wir machen wollen, um zu sehen, was ist eigentlich im Raum der evangelischen Kirche passiert?" Da müsse Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Allerdings - das räumt der bayerische Landesbischof ein - man sei noch nicht so weit, wie man wollte.