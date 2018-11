Diese Kirchenbibliothek bewahrt Wissen aus Jahrhunderten

Viele alte Bücher wie die "Betrachtungen" von Bernhard von Clairvaux erschienen in lateinischer Sprache. Im Laufe der Zeit wich diese ‚Sprache der Gelehrten’ zunehmend deutschen Texten. Bücher wurden zu Ratgebern und Nachschlagewerken für alle Menschen. Reinhold Ohlmann zeigt ein Buch, in dem ein Skelett abgebildet ist: "Dieses Buch wendet sich an Bader, die hatten kein Medizinstudium. Es ist also auf Deutsch geschrieben." Ein früherer Besitzer des Buchs hat sich in diesem Band verewigt und seine Biographie hinein geschrieben.