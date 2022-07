Kirchenaustritt und dann? Wohin Menschen danach gehen

Mehr als 350.000 Menschen in Deutschland haben im Jahr 2021 die katholische Kirche verlassen, rund 280.000 die evangelische Kirche. Das sind Rekordwerte. Doch fallen all diese Menschen tatsächlich vom Glauben ab? Waren sie ohnehin nicht gläubig oder wenden sie sich nach ihrem Austritt anderen Religionsgemeinschaften zu?

Vor zehn Jahren ist Sören Lang aus der katholischen Kirche ausgetreten, zu Beginn seiner Berufstätigkeit. Damals hat er auf dem ersten Gehaltszettel gesehen, wieviel Kirchensteuer er zahlt – und das, obwohl er mit der Institution Kirche schon damals nichts mehr anfangen konnte. Existenzielle Fragen und spirituelle Themen haben ihn aber nicht losgelassen, erinnert er sich.

Nach dem Austritt - Ex-Katholik wird Buddhist

"Es fing so gegen Ende des Studiums an, dass ich mich verstärkt mit dem Zen-Buddhismus beschäftigt hab. Das hat mich dann deutlich stärker angesprochen." Vor allem eins habe ihn am Buddhismus angesprochen, so schildert es Sören Lang: Dass es nicht um Glaubensgrundsätze gehe, sondern um Hilfestellungen auf der Suche nach eigener Erkenntnis.

Bis heute meditiert der ehemalige Katholik täglich, hat im Zen-Buddhismus eine neue spirituelle Heimat gefunden. Der 34-Jährige ist mit seiner Geschichte allerdings eine Ausnahme, sagt Petra-Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Denn die wenigsten Menschen suchen nach ihrem Kirchenaustritt nach einer Ersatzreligion oder orientieren sich spirituell neu.

Studie zeigt: Die Wenigsten fallen vom Glauben ab

Ahrens hat im vergangenen Jahr eine Studie herausgebracht, für die 1.500 ehemals katholische und evangelische Kirchenmitglieder befragt wurden, unter anderem auch nach ihrer Neuorientierung. "Und dabei ging es nicht nur um den Eintritt in andere alternative Religionsgemeinschaften", erklärt die Forscherin. Es wurde auch nach der inneren Zuwendung zu einer anderen Religion gefragt. "Und man muss wirklich sagen, es ist ein verschwindend geringer Anteil, für den das gilt, dass wirklich eine religiöse oder erkennbare spirituelle Neuorientierung erfolgt", so Ahrens.

Kirche und Glaube, das beobachtet der Münsteraner Religionssoziologe Detlev Pollack, sind für viele Menschen heute nicht mehr wichtig. Der Austritt liegt für sie auf der Hand. Die innere Ausrichtung vieler vor allem jüngerer Menschen beschreibt er als sehr individuell orientiert und eher ungebunden.

Religionssoziologe: Junge Menschen individuell und ungebunden

"Ganz typisch ist, dass die Menschen die Frage, ob es einen Gott gibt, ob es einen letzten Sinn des Lebens gibt, ob nach dem Tod etwas kommt, offen lassen", beobachtet der Religionssoziologe. "Dass man an diesen Stellen, wo es um die letzten Fragen des Lebens geht, eine gewisse Unbestimmtheit walten lässt." Man wolle bestimmte weltanschauliche Antworten nicht ausschließen, aber dass man sie für sich selber ergreift, sei auch nicht wahrscheinlich, so Pollacks Analyse.

Magdalena Fackler passt da gut ins Bild. Die 23-jährige Politikstudentin war als Kind in der katholischen Kirche aktiv – als Ministrantin und bei den Sternsingern. Nach Ihrem Kirchenaustritt hat sie sich aber keiner neuen Glaubensgemeinschaft zugewandt. Stattdessen ist sie jetzt politisch engagiert, bei der internationalen Kampagne gegen Atomwaffen und bei einem feministischen Kollektiv.

Nach dem Austritt - politisches Engagement löst kirchliches ab

Kirche sei für sie vor allem Gemeinschaft gewesen, analysiert Fackler rückblickend, und im Kindes- und Jugendalter auch eine Orientierung. "Aber diese Gemeinschaft und diese Orientierung, die finde ich jetzt einfach woanders", resümiert die junge Frau. "Und dazu brauche ich keine Kirche, beides finde ich jetzt in anderen Formen, die viel besser zu mir passen."

Welches Engagement ihr gerade Sinn gibt, das könne sich aber immer wieder ändern, sagt Magdalena Fackler, es hänge auch von Wohnort und Lebenssituation ab. Mit dieser Einstellung trifft sie das Lebensgefühl vieler Menschen, beobachtet Petra Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, die diese Lebenseinstellung als "konfessionslos glücklich" beschreibt. Den Menschen fehle nichts.

"Konfessionslos glücklich" und offen für Lebensfragen

"Ich könnte den Konfessionslosen letztlich eine Spiritualität andichten, weil sie sich natürlich auch Fragen stellen, die über das Selbst und die Fakten hinausgehen. Aber das würden diese Konfessionslosen selbst niemals als religiös definieren", so Ahrens. Die großen Fragen des Lebens werden die meisten Menschen in Zukunft wohl für sich selbst beantworten - ganz individuell und mit oder ohne Glauben an Gott.