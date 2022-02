Kirchen zu Ukraine-Krieg: Nicht in "Spirale des Hasses" geraten

Gottesdienste in Luftschutzkellern in Kiew

In Kiew sind nach den Worten von Großerzbischof Swjatoslaw Schewtschuk am Sonntag Gottesdienste der griechisch-katholischen Kirche in den Luftschutzkellern der Stadt gefeiert worden. "Unsere Priester werden in den Untergrund hinabsteigen, sie werden in die Luftschutzkeller hinabsteigen und dort die Göttliche Liturgie feiern. Die Kirche ist bei ihrem Volk!", betonte er in einer Videobotschaft. Zugleich rief er die Menschen in aller Welt auf, "für die Verwundeten, für die Entmutigten, für die Flüchtlinge" zu beten.

Der Großerzbischof von Kiew-Halytsch dankte allen, "die die Ukraine auf verschiedene Weise verteidigen". Rettungsdienste, Sanitäter und Feuerwehrleute hätten zuletzt Hunderte von Leben gerettet und Hunderte von Bränden gelöscht. Armee und staatliche Dienste arbeiteten auf höchstem Niveau. Die Regierung habe "ihre Bewährungsprobe bestanden" und bestehe sie weiterhin. Zugleich dankte er auch für humanitäre Hilfen und Solidarität im Ausland.

Lage in Ukraine laut Hilfswerken immer schwieriger

Der Vorsitzende der EU-Bischofskommission COMECE, Kardinal Jean-Claude Hollerich, sieht Deutschland in der Pflicht zu weitreichenden Hilfestellungen. "Ich glaube, Deutschland sollte alles tun, wenn ein Land in seiner Nähe angegriffen wird, damit Leute sich verteidigen können. Sonst werden Leute abgeschlachtet", sagte er im Interview des Portals Vatican News.

Unterdessen wird die Situation vor Ort nach Angaben der Caritas immer schwieriger. Der Bedarf an Hilfe wachse stetig, immer mehr Menschen begäben sich auf die Flucht sagte die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva-Maria Welskop-Deffaa. Nach Angaben der Johanniter sind am Wochenende erste Flüchtlingsfamilien in Deutschland angekommen. In Bayern bereiten sich bereits Landkreise und Städte auf deren Aufnahme vor.

Krieg für viele Deutsche ein Schock - Spendenbereitschaft hoch

Auch in der Bevölkerung ist die Solidarität offenbar groß - und die Spendenbereitschaft. Der Krieg sei auch für viele Deutsche ein Schock, "aber die große Solidarität, die wir von unseren Spenderinnen und Spendern für die Hilfszentren unserer Caritas-Kollegen in der Ukraine erfahren, ist überwältigend", sagte der Leiter von Caritas international, Oliver Müller. Hilfswerke und Gemeinden sammeln derzeit auch Lebensmittel, Kleidung und Medikamente.

Der Caritas-Leiter wünscht sich außerdem eine großzügige Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Deutschland. Es stehe wahrscheinlich außer Zweifel, dass viele Menschen aus den ukrainischen Nachbarländern weiterreisen werden, sagte Müller am Montag im Deutschlandfunk. Länder wie Moldau, Rumänien und auch Polen seien nicht in der Lage, die "wahrscheinlich Millionen Geflüchteten aufzunehmen".

Caritas-Chef sieht Aufstockung des Rüstungsetats "mit gewisser Unruhe"

Müller sagte, er sehe die von der Bundesregierung geplante Aufstockung des Rüstungsetats auf mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts "mit einer gewissen Unruhe". Zugleich müsse auch der Etat für humanitäre Hilfe auf eine Milliarde Euro erhöht werden.