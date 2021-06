09.06.2021, 14:27 Uhr

Kirchen wollen mehr Verantwortung für Artenschutz zeigen

Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. In seiner Enzyklika "Laudato si" fordert Papst Franziskus ein radikales Umdenken aller zum Schutz unseres Planeten. Was tun die Kirchen in Deutschland als Großgrundbesitzer?