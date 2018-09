Dürfen sich die Kirchen in den Wahlkampf einmischen?

Ein Treffen mit dem Kapitän des Flüchtlingsrettungsschiffes „Lifeline“ in Landsberg ist nur ein Wahlkampftermin für Ludwig Hartmann, bei dem es um das Thema Flüchtlinge geht. Der Fraktionschef der Grünen im Bayerischen Landtag findet es gut, dass sich die Kirchen gerade bei diesem Thema in die Politik einmischen: "Wir haben eine Verantwortung, was an der Haustür Europas passiert, und das finde ich, hat die Kirche ganz gut ins Bewusstsein gerufen." Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann sei Nichthelfen keine Lösung und gegen seine Werte, sagt Hartmann.