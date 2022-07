Kirchen-Skandal vor 20 Jahren: Priesterinnenweihe

Es waren drei Frauen, die vor gut 20 Jahren in Passau bei Seniorchefin Sonja Wurm im Reederei-Büro auftauchten, um ein Schiff zu chartern. Es handle sich um eine religiöse Veranstaltung, ließen sie wissen. Mehr sagten sie nicht. Denn die Angst war groß, dass sie unverrichteter Dinge wieder fortgeschickt würden.

Reederin ahnungslos, an wen sie das Schiff verlieh

Sie sei nie auf die Idee gekommen, dass es sich um "diese Priesterinnen" handeln könnte, erinnert sich die Reederin. Aber die Frauen seien so nett aufgetreten, man habe sich geeinigt, und sie habe den Frauen das Schiff verchartert. "Und plötzlich kriege ich da einen Anruf von der bischöflichen Stelle in Passau: Frau Wurm, das ist ja allerhand. Ja, sag ich, was denn? Ja, das sind ja die Priesterinnen."

Priesterinnen in spe meldeten schlicht "religiöse Veranstaltung" an

Kein angenehmes Gespräch sei das gewesen mit dem inzwischen verstorbenen Prälaten des Bistums, berichtet die resolute Unternehmerin Sonja Wurm. Sie sei ziemlich wütend geworden, denn der Prälat habe sie beschimpft: "Wie wir dazukommen, sowas zu unterstützen?"

Dabei sei die Reederin einfach davon ausgegangen, es mit "irgendeinem katholischen Verein" zu tun zu haben. "Ich frag doch da nicht nach, wenn die das Schiff chartern wollen, was das für eine Vereinigung ist." Die Damen hätten sich später mit einem großen Blumenstrauß bei ihr bedankt.

Kurz vor dem Ablegen sickerte die Nachricht durch

Und so konnte das Schiff mit sieben Priesterinnen in spe, zwei Bischöfen und Hunderten von Gästen und Journalisten in Passau ablegen. Zurück blieben ungebetene Zaungäste, erinnert sich Gisela Forster, eine der Weihekandidatinnen.

Aus Angst vor einer Störung der Veranstaltung habe man "das Schiff" völlig geheim gehalten, doch in den letzten Stunden sei die Neuigkeit von der verbotenen Weihe auf der Donau dann doch "durchgesickert", erzählt sie. "Also, das war eher beängstigend, dass dann Leute am Ufer standen, die jede Person abfotografiert haben, als wären wir so Einzelsünder oder irgendwas." Es sei viel unternommen worden, um die Weihe zu verhindern.

Antwort aus Rom: Geweihte Frauen exkommuniziert

Die Weihe fand aber statt, und die Antwort aus Rom ließ nicht lange auf sich warten. Die Frauen sollten bereuen, ordnete der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, an. Doch das taten sie nicht. Gisela Forster: "Eigentlich sollte das ganze Schiff exkommuniziert werden, samt Journalisten, jeder, der an der Zeremonie teilgenommen hat. Und die einen sind eben mit Dekret exkommuniziert worden: eo ipso - also durch diese sündige Tat, heißt das - automatisch exkommuniziert."

1994: Papst Johannes Paul II. untersagt Frauenweihe

Die Rechtslage war damals so: Nachdem das Zweite Vatikanische Konzil festgestellt hatte, Diskriminierungen wegen des Geschlechts müssten überwunden werden, waren immer wieder Forderungen nach Frauenordination laut geworden. Papst Johannes Paul II. schob solchen Ambitionen 1994 mit einem Apostolischen Schreiben ("Ordinatio sacerdotalis") einen Riegel vor – ein für allemal, so verfügte er.

Kirchenrechtler: Päpste heute an Johannes Pauls Aussage gebunden

Der Papst legte damals durch eine verbindliche lehramtliche Entscheidung fest, dass die Kirche nicht die Vollmacht habe, Frauen zu Priestern zu weihen, sagt der Kirchenrechtler Professor Helmuth Pree. Und das Oberhaupt der katholischen Kirche habe klargestellt, dass sich "alle Gläubigen der Kirche endgültig" an diese Entscheidung zu halten hätten.

"Da kann meines Erachtens auch ein späterer Papst nichts daran ändern", so der Kirchenrechtler. Selbst wenn der Papst ein Konzil mit allen Bischöfen abhalten würde, bleibe Franziskus an den Beschluss seines Vor-Vorgängers gebunden.

Katholische Laien: "Realität wird die Kirche einholen"

Christian Weisner von der Initiative "Wir sind Kirche" ist darüber wütend. Der Papst habe der Kirchengeschichte damit eine "ganz große Hypothek" eingetragen. "Das ist ein großer, schwerer Stein, den auch Papst Franziskus jetzt nicht einfach so leicht wegrollen kann", so Weisner. "Aber die Realität wird die Kirche einholen."

Schwester Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen und Mitglied der Reformdebatte "Synodaler Weg", sieht die Priesterinnenweihe vor 20 Jahren dennoch als Meilenstein. Die Weihe sei ein "revolutionärer Akt" der Frauen gewesen und habe einen "Riesenwirbel" erzeugt, einen "Aufstand". Heute sei die Situation völlig anders, glaubt die Ordensfrau: "Die Leute verstehen nicht mehr, warum Frauen nicht geweiht werden. Da hat sich viel getan in den 20 Jahren. Und ich glaube, diese Weihe auf dem Donauschiff war dafür ein deutliches Signal: Wir lassen uns nicht länger hinhalten."

Gisela Forster hat sich kurz nach ihrer Weihe zur Priesterin auch noch zur Bischöfin weihen lassen. Um weitere Frauen ordinieren zu können. 300 bis 400 seien es heute weltweit, sagt sie. Gottesdienste hat Forster später aber nur noch wenige gehalten.