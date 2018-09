Kirchen missionieren gegen Drogen in der Karibik

Kirchliche Suchthelfer bestätigen, dass Deutschland einer der wichtigsten Märkte für die global operierenden Drogenkartelle ist. Durch die Nachfrage hier in Deutschland nimmt die gewalttätige Drogenkriminalität in den Transitländern, wie der Dominikanischen Republik zu - genauso wie die Suchtproblematik.

Doch der dominikanische Staat investiert zu wenig in die dringend notwendige Rehabilitation. Diese Lücke füllen christliche Initiativen. Vor allem evangelikale und pfingstlerische Projekte unterstützen Menschen, die den Kreislauf aus Sucht, Gewalt und Armut durchbrechen wollen.

Rehabilitationszentrum: "Christo me cambia - Christus verändert mich"

Rehabilitationsmaßnahmen und Therapieangebote gibt es für suchtkranke Menschen in der Dominikanischen Republik nahezu keine. In den Gefängnissen geht es primär um Bestrafung und das Wegsperren der Täter. Mitarbeiter der evangelikalen Pfingstkirchen jedoch eröffnen vielen Menschen, die an einer Drogensucht leiden, neue Perspektiven und Lebenswege.

So wie das Rehabilitationszentrum "Christo me cambia - Christus verändert mich". Es ist das einzige Zentrum dieser Art in der Gemeinde San Luis, in der Nähe von Santo Domingo. Gegründet hat es Danilo Matus, der früher selbst ein Mitglied der lokalen Drogenszene war. Jetzt ist er charismatischer Prediger und versucht mit seinen Worten junge Menschen von Gottes Liebe zu überzeugen. Das gelingt oft, denn seine Andachten sind wortgewaltig, wenn er von starken Gemeinschaftserfahrungen, Wunderheilungen und den Versuchungen des Teufels spricht.

Seine Worte kommen an. Die Pfingstler oder auch andere Gemeinschaften können durchaus für sich in Anspruch nehmen, dass sie Menschen auffangen, die kaputt waren und die durch die Einbindung in ein religiöses System stabilisiert wurden.

Immer mehr evangelikale Christen statt Katholiken

Derzeit ist weltweit keine andere Religionsgruppe so erfolgreich wie die charismatische Bewegung der Pfingstler. Im Jahr 1970 wurde die Zahl ihrer Anhänger noch auf 63 Millionen geschätzt. 2020 werden es weit über 700 Millionen sein. Diese Entwicklung hat für viele Menschen, die an einer Drogensucht leiden, neue Lebenswege geöffnet, meint der Soziologe Georg Krämer.

In dem Rehabilitationszentrum "Cristo me cambia" ist Alkohol verboten, genauso wie Frauenbesuche, Homosexualität aber auch längeres Nichtstun, also Müßiggang. Untereinander achten die Bewohner strikt darauf, dass alle die Regeln befolgen. So entsteht ein moralischer Wetteifer unter den Männern - auch im Gebet.