Kirche hilft Kunst: Hier treten Top-Musiker im Gottesdienst auf

Kunst in der Kirche – genau das war in der Himmelfahrtskirche in München-Sendling für das Jahr 2020 sowieso geplant: Im Rahmen der 100-Jahrfeier der evangelischen Kirchengemeinde stand eine große Konzertreihe an. Die Musiker waren schon engagiert. Wegen Corona fiel alles ins Wasser. Die Künstler treten nun trotzdem auf, eben in den regulären Gottesdiensten.

Stargeigerin spielt im Gottesdienst

Auch die Stargeigerin Anne-Sophie Mutter spielt derzeit in Gottesdiensten quer durch die Republik, um auf die Existenznot freischaffender Künstlerinnen hinzuweisen und Spenden für die #MusikerNothilfe der Deutschen Orchesterstiftung zu sammeln. Auch wenn es jeweils nur verhältnismäßig wenige Menschen sind, die bei diesen Konzert-Gottesdiensten dabei sein können - Anne-Sophie Mutter hofft, damit möglichst viel für notleidende Künstler zu erreichen:

"Dass die Menschen nicht nur diesen Lichtstrahl, diese Hoffnung, diese emotionale Berührung erleben, sondern darüber hinaus noch monetär etwas bewegen können und einen Bewusstwerdungsprozess zu schaffen, dass es eben tönende Worte sind, die wir von der Politik hören, dass aber sehr, sehr vieles nicht ankommt." Anne-Sophie Mutter

Zurück in St. Maximilian in München. Wo einst Kirchenbänke standen, ist jetzt einzeln bestuhlt. Dazwischen ausreichend Abstand in alle Richtungen. 200 Besucher haben so Platz beim musikalischen Gottesdienst. Allein an Heilig Abend wird es acht davon geben, zwischen 12 und 24 Uhr – damit ein Kirchgang an Weihnachten für möglichst viele möglich ist. In der Corona-Pandemie müssen sich Kunst und Kirchen neu erfinden. Und vielleicht ist das für die Zukunft ja gar nicht so schlecht, meint Pfarrer Rainer Maria Schießler:

"Warum ist eigentlich die Feststunde immer mitten in der Nacht? Warum nicht am Tag einmal mehrere Gottesdienste halten? Warum nicht auf die Leute zugehen? Also wir müssen Abläufe in der Familie zu Hause und bei uns in der Kirche miteinander koordinieren – und da ist das ein Modell." Rainer Maria Schießler

Die "AdventCulture" gibt es noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar in der Münchner Maximilianskirche – immer live in den Gottesdiensten. Zu hören ist Klassik, Jazz, Volks- und Weltmusik unter anderem das Konstantin Wecker Trio, das Duo Sternschnuppe mit Winter- und Weihnachtsliedern für Kinder, Mulo Francel von Quadro Nuevo und Gregor Hübner mit seinem Ensemble Berta Epple. Hier das Programmheft (pdf-Datei, 15 MB).

