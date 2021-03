Kirchenasyl: Letzte Chance, wenn Abschiebung droht

Wenn Abschiebung in eine Gefahrensituation droht, fordere der Glaube, den Menschen beizustehen. Dieser Ansicht ist Pfarrer Matthias Frör von der Erlöserkirche in Dingolfing. Er gibt Flüchtlingen, bei denen er keinen anderen Ausweg sieht, Unterschlupf in seiner Gemeinde.

Hamada, der 2015 vom Bürgerkrieg aus Syrien geflüchtet ist, war der erste Gast, den der Pfarrer aufnahm. Laut der Dublin III Verordnung hätte Hamada nach seiner Flucht aus Syrien wieder zurück nach Bulgarien geschickt werden müssen, wo er erstmals europäischen Grund betreten hat.

Abschiebungen verhindern

In Bulgarien wurde Hamada in einem Gefängnis misshandelt, bekam fast nichts zum Essen und nur schmutziges Wasser. Für Pfarrer Frör war das Grund genug, Hamada Schutz im Kirchenasyl zu geben.

"Es ist ein Skandal, dass man auf europäischen Boden Leute vor unmenschlicher Behandlung schützen muss." Pfarrer Matthias Frör

Ziel dabei ist es, die Person so lange zu beherbergen, bis das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sie ins deutsche Asylverfahren aufnimmt und sie nicht abgeschoben wird. Es geht ausschließlich um Härtefälle, wenn Familien zerrissen oder Menschen in unzumutbare Umstände geschickt werden sollen. Iranern etwa, die zum Christentum konvertiert sind, droht in ihrer Heimat der Tod.

Geistliche vor Gericht

Die Äbtissin Mutter Mechthild Thürmer hat etwa 30 Menschen Schutz vor Abschiebung in der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten gegeben. Jetzt will die bayerische Justiz sie mit "einer empfindlichen Freiheitsstrafe" bestrafen. Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt wird ihr zur Last gelegt. "Ich bin mir keiner Schuld bewusst", sagt Mutter Mechthild. "Ich wollte nur helfen und habe nichts Kriminelles getan."

"Ich habe niemandem einen Schaden zugefügt. Ganz im Gegenteil: Ich habe das Leben der Geflüchteten wieder angstfreier gestaltet". Mutter Mechthild Thürmer

Einen Termin für Ihren Prozess hat Mutter Mechthild noch nicht. Bevor ein Urteil fällt, wurde sie für ihre Zivilcourage mit dem Göttinger Friedenspreis 2021 ausgezeichnet.

Über Kirchenasyle wird oft geschwiegen

Die Kirchen stehen zwischen den Stühlen, auf der einen Seite der Staat, der an das Dublin-Abkommen gebunden ist, auf der anderen die Einzelschicksale der Geflüchteten, die schwer traumatisiert sind und endlich Ruhe und Schutz benötigen.

Wenn sie Kirchenasyl gewähren, handeln Kirchengemeinden und Klöster nicht im Verborgenen: Sie informieren die Behörden am ersten Tag, wenn sie Geflüchtete in Schutz nehmen. Dennoch wird über laufende Kirchenasyle oft nicht gesprochen. Die Kirchen befinden sich in einer rechtlichen Grauzone und die Durchführung eines Kirchenasyls verlangt von einer Pfarrgemeinde viel Engagement und Rückgrat. Oft helfen ehrenamtliche Mitarbeiter beim Deutschlernen, Kochen oder der medizinischen Versorgung.

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit

Eine Person im Kirchenasyl darf für die gesamte Zeit den Kirchengrund nicht verlassen. "Das war für mich schon eine Herausforderung", erinnert sich Hamada. Aber er durfte zumindest Besuch empfangen und lernte viele Gemeindemitglieder kennen, die ihm geholfen haben, durchzuhalten. Heute sind viele von ihnen seine Freunde.

Hamada hat inzwischen eine Ausbildung zum Arzthelfer gemacht und Pfarrer Frör will weitere Flüchtlinge aus aussichtslosen Situationen retten. Vermittelt bekommt er diese oft vom Verein Matteo. Für Frör ist die Aufnahme von Flüchtlingen ein Akt der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit, frei nach Jesus im Matthäus-Evangelium: "Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen."