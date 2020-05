Kirchen als Vorbild: So geht es weiter mit Kunst und Kultur

Zusätzliche Hilfen wurden auch Honorar-Kräften an Theatern versprochen, darunter auch technisches Personal oder Freie Beschäftigte etwa in der Maske, in den Kostümabteilungen oder bei der Lichtregie. Sie dürfen je nach der Höhe ihrer Honorare bis zu 2.500 Euro Unterstützung erwarten.

Mit dreißig Millionen Euro will Kunstminister Bernd Sibler kleinen Theatern unter die Arme greifen, also Kleinkunstbühnen, Kabarett-Anbietern, privaten Boulevardtheatern. Jeweils mit zehn Millionen Euro werden Musikschulen und die Laien-Musik unterstützt, was bei etwa 10.000 entsprechenden Vereinen in Bayern nach einer Überschlagsrechnung von Markus Söder einem Betrag von rund 1.000 Euro pro Verein entspricht.

Ab Pfingsten Open-Air-Theater möglich?

Wann die Theater tatsächlich wieder spielen können, bleibt weiter offen. Zwar kann sich Bernd Sibler vorstellen, dass es um Pfingsten herum weitere Lockerungen gibt, doch die Ideen bleiben noch wenig konkret. So seien möglicherweise Open-Air-Aufführungen mit großen Sicherheitsabständen denkbar, auch personalisierte Eintrittskarten, aber ob die von den Häusern so schnell überhaupt hergestellt werden können, ist fraglich. Immerhin: Das Landestheater Dinkelsbühl bekam vom zuständigen Landratsamt Ansbach bereits eine Genehmigung, ein Kinderstück im Freien aufzuführen, mit 80 statt 330 Sitzplätzen. Mundschutz muss demnach nur beim Eintreten, nicht am Sitzplatz getragen werden. Am kommenden Sonntag soll der "Kleine Vampir" erstmals gezeigt werden.